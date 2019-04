Myrtea Metrics du groupe Mind 7 Consulting remporte le trophée de l'innovation du salon Big data Paris

Myrtea Metrics (éditeur de logiciels du groupe Mind7 Consulting) voit son expertise et son potentiel d'innovation salués à l'occasion du salon Big data Paris 2019.

Pour la deuxième année consécutive, Mind7 Consulting participait au salon Big Data Paris. Ce fut l'occasion pour ses experts de réaliser de nombreuses démonstrations, sur des sujets tels que le fast data, l'amélioration des processus, la vue 360° ou encore l'IOT, en passant par Myrtea, l'assistant de Management augmenté de Myrtea Metrics. Tous les collaborateurs de Mind7 Consulting présents sur le salon ont été ravis de cette expérience, qui donne l'opportunité de faire de belles rencontres avec les acteurs du domaine et du secteur. Ce fut aussi le cas pour Myrtea Metrics, petite soeur de Mind7 Consulting, et start-up, qui a créé sa propre solution développée pour aider les managers à prendre les bonnes décisions, le tout alliant intelligence artificielle et temps réel.

La participation de Myrtea Metrics au salon big data fut une réelle aubaine (pour son développement et sa visibilité). En effet, la jeune start-up a pu démontrer son potentiel et intéresser les visiteurs en présentant sa solution à travers des démos sur le stand, et lors d'un workshop devant une centaine de personnes. Quelques semaines plus tôt, la jeune entité avait déposé sa candidature pour concourir dans la catégorie start-up des trophées de l'innovation du salon Big Data Paris. Le 12 mars dernier, c'est sur la scène du grand amphithéâtre du Palais des congres de Paris que Myrtea Metrics a défendu ses couleurs en bravant l'épreuve de la battle pour convaincre le public sur l'innovation de sa solution; et, c'est avec plus de 70 % des votes de l'auditoire en sa faveur que la start-up a remporté le trophée !

Andrea Zerial et Stéphane Hugot, Directeurs associés de Myrtea Metrics : « Nous sommes fiers de Myrtea Metrics, ce prix renforce notre envie d'aller encore plus loin dans l'aventure Myrtea et convaincre le grand public de l'adopter, le chemin est encore long, mais nous sommes très confiants."

Sur un petit nuage, Myrtea Metrics n'a pas fini d'étonner ses futurs clients grâce à son manager augmenté qui sera intégré par les experts de Mind7 Consulting.

