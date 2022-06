N. La Corée cesse brusquement d'importer des produits de confinement COVID de Chine

Les nouveaux cas quotidiens de fièvre en Corée du Nord, tels que rapportés par son agence de presse d'État, KCNA, sont en baisse depuis que le pays reclus a reconnu pour la première fois à la mi-mai qu'il luttait contre une épidémie de COVID-19. Mais il n'a pas encore révélé combien de ces cas ont été testés positifs au coronavirus.

La Corée du Nord n'a pas importé de masques, de thermomètres, de gants en caoutchouc, de ventilateurs ou de vaccins de Chine en mai, selon les données publiées lundi par les douanes chinoises.

En comparaison, elle a importé de Chine plus de 10,6 millions de masques, près de 95 000 thermomètres et 1 000 ventilateurs non invasifs entre janvier et avril.

La Corée du Sud et les États-Unis ont proposé de fournir de l'aide, notamment des vaccins, mais Pyongyang n'a pas répondu.

Comme Pyongyang n'a jamais confirmé directement combien de personnes ont été testées positives au virus, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré en juin qu'elle supposait que la situation empirait, et non qu'elle s'améliorait.

Dans l'ensemble, les exportations de la Chine vers la Corée du Nord ont chuté de 85,2 %, passant de 98,1 millions de dollars en avril à 14,51 millions de dollars en mai.

Les principaux articles d'exportation étaient le soja, le sucre cristallisé, la farine de soja et la farine de blé.

La Corée du Nord a acheté pour 2,97 millions de dollars de soja, 2,64 millions de dollars de sucre cristallisé, 1,49 million de dollars de farine de soja et 846 598 dollars de farine de blé en mai, selon les données des douanes chinoises.

Le 29 avril, le ministère chinois des Affaires étrangères a confirmé que la Chine avait suspendu les services de trains de marchandises transfrontaliers avec la Corée du Nord à la suite de consultations en raison d'infections au COVID-19 dans sa ville frontalière de Dandong.