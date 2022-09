N.Y. Fed : Le plus grand allègement de la dette étudiante favorise les moins bien lotis

Le plan de l'administration "pousse plus de dollars de pardon vers les emprunteurs vivant dans des quartiers à revenus faibles et moyens que vers les emprunteurs vivant dans des communautés à revenus plus élevés", a déclaré la Fed de New York dans un message sur le site Web de la banque. Si elle est mise en œuvre, "la réduction de la prévalence et du solde de la dette étudiante créera une amélioration financière substantielle pour les emprunteurs."

Le rapport note que quelque 65 % des emprunteurs de prêts étudiants gouvernementaux vivent dans des quartiers où le revenu annuel médian des ménages est inférieur à 83 000 $.

La Fed de New York a déclaré qu'au niveau régional, les habitants des États du sud - où les critiques des républicains à l'égard du plan de M. Biden ont souvent été les plus fortes - verront le plus grand avantage du plan d'annulation de la dette.

La banque a déclaré que la proposition du président annulera un peu moins d'un demi-billion de dollars de prêts en cours, éliminant les soldes impayés pour 40,5 % de ceux qui avaient contracté des prêts fédéraux, tout en éliminant près d'un tiers de tous les prêts étudiants fédéraux en cours.

Remboursement des prêts étudiants par État

La Maison Blanche indique que l'étudiant de premier cycle typique obtient son diplôme avec une dette de 25 000 $ en prêts étudiants, la dette totale des prêts étudiants fédéraux répartis entre 45 millions d'emprunteurs s'élevant à 1 600 milliards de dollars.

Le rapport de la Fed de New York fait le point sur le plan du président, annoncé fin août, visant à effacer jusqu'à 20 000 $ de prêts étudiants par emprunteur. Le plan d'annulation de la dette exclut les personnes à haut revenu, bien que le rapport de la Fed de New York indique que seulement 5,1 % des emprunteurs ne seraient pas admissibles à l'annulation en raison du fait qu'ils sont au-dessus du seuil de revenu.

La proposition d'allègement de la dette a suscité la controverse sur un certain nombre de fronts. Certains craignent qu'elle n'exacerbe les déficits budgétaires fédéraux déjà importants, tandis que d'autres pensent qu'elle favorise les personnes aisées, dont beaucoup ont une dette d'études importante.

Le plan du président est confronté à un avenir incertain et il pourrait faire l'objet de contestations judiciaires qui pourraient retarder ou faire dérailler sa mise en œuvre. L'administration a défendu son coût dans un climat de réduction générale du déficit, l'écart du budget fédéral pour l'année fiscale jusqu'en août ayant diminué de 65 % par rapport à la période précédente.

D'autres ont également déclaré que le plan ne s'attaque pas à la cause fondamentale de l'augmentation de la dette des prêts étudiants, à savoir l'expansion rapide du coût de l'université. Selon la Fed de New York, le plan d'annulation unique devrait néanmoins aider ceux qui détiennent des prêts gouvernementaux, car ces ménages sont, dans l'ensemble, plus stressés financièrement que les autres Américains.