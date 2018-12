N'enterrez pas les grandes valeurs européennes, recommande Amplegest

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L'intensité concurrentielle et un environnement économique plus difficile renforcent la discrimination entre les valeurs. Les valeurs européennes qui disposent d'un réel savoir-faire et de barrières à l'entrée conséquentes offrent des perspectives alléchantes, assure le gérant au pole actions d'Amplegest, Gérard Moulin. Des bonnes surprises en cascade lors de la publication des derniers résultats trimestriels ! Elles concernent exclusivement les sociétés européennes à forte visibilité.Pourtant, les menaces s'accumulent au-dessus de l'Europe (Brexit, budget italien, conséquences de la guerre économique sino-américaine etc.).Mais les valeurs qui ont eu la capacité d'ériger des barrières à l'entrée significatives ont pu réviser en hausse les résultats de l'année en cours et parfois ceux des exercices à venir. Certaines disposent d'un carnet de commandes qui court jusqu'en 2025 comme… ASML.De même, Safran, Eurofins, Sixt, Pernod, Straumann, Thales, Varta font fi de cet environnement menaçant et affichent une solidité et des perspectives enviables.Quant à la valorisation élevée de certains titres, elle n'apparaît pas comme un facteur discriminant. Déjà valorisés généreusement par le marché, Campari et L'Oréal figurent ainsi parmi ceux qui ont le mieux résisté à la baisse.En revanche, certaines valeurs, malgré des résultats au niveau des attentes, voire au-dessus, ont subi la sanction immédiate des investisseurs.Des exemples ? Sixt, Orpea, Ferrari, AB Inbev, Brembo. Autant, dans un marché rationnel, l'usage consiste à faire des moyennes à la hausse. Autant dans un marché bousculé et sans repères, il apparaît plus approprié d'opérer des moyennes à la baisse, sans inclure de nouveaux dossiers.Grâce aux liquidités dégagées en octobre, le redéploiement des actifs a pu toutefois s'effectuer dans de bonnes conditions. Malgré les nombreuses difficultés structurelles au niveau européen, ne sifflons pas trop vite " la fin de la partie " pour les actions du Vieux Continent, prévient le gérant.Dans ce contexte, Amplegest regarde attentivement ces " stars " européennes entrant dans la composition du fonds (ou qu'il a dans son " radar ") et qui subissent la compression de leurs multiples de valorisation.Elles sont actuellement pénalisées par des facteurs négatifs exogènes (ralentissement de l'investissement et de la consommation) qui ne les concernent pas directement.Ainsi, il est possible d'investir dans des sociétés qui parviendront à tirer leur épingle du jeu, quel que soit le scénario économique en présence.A condition qu'elles disposent d'un savoir-faire reconnu au-delà de nos frontières et qu'elles puissent apporter des biens ou des services discriminants à leurs clients, qu'ils soient chinois ou américains.