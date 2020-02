Bourse de Paris : N'oubliez pas Donald trop vite

Les places financières continuent à surfer sur l'insolente santé de l'économie américaine. Ce Alors que le coronavirus fait-encore-un peu-peur-mais-que-Goldman-Sachs-a-dit-que-ses-dégâts-économiques-seront-limités, les marchés feraient bien de s'intéresser à nouveau à l'agenda d'un Donald Trump galvanisé par ses récents succès.

Au-delà de la passionnante polémique sur sa photo "ensoleillée" postée sur Twitter (attention, certaines images peuvent heurter nos lecteurs les plus sensibles), le Président américain continue à pousser ses pions en vue d'une réélection qui lui tend les bras. A moins, évidemment, qu'un candidat démocrate, convaincant et doté de super-pouvoirs n'apparaisse subitement, mais personne n'y croit plus. Et pour mettre toutes les chances de son côté, soigner son approche sociale et étendre la durée de son bail, le locataire de la Maison Blanche aurait prévu, dit-on à Washington, de mettre un coup de pression sur les laboratoires pharmaceutiques pour qu'ils réduisent les prix de leur médicament. Attention donc aux valeurs de la santé, d'autant que leur taper dessus est assez populaire, ce que sait pertinemment ce cher Donald.

Mais attention aussi aux valeurs européennes, notamment aux stars françaises. Trump a rappelé hier que l'Europe "traite très mal" les Etats-Unis en matière commerciale. Or les autorités américaines doivent se pencher le 17 février sur la liste de surtaxes douanières décidée le 18 octobre dernier, qui frappait plusieurs catégories de vins et spiritueux européens, mais pas le Cognac et le Champagne par exemple. Une extension de l'assiette et/ou des taux reste envisageable. La menace de la Maison Blanche intervient alors que plusieurs points de tension perdurent entre les deux blocs : aides Boeing / Airbus, taxes automobiles et taxe GAFA notamment.

Les marchés japonais seront clos pour la journée de fondation de l'Etat. Le reste des places asiatiques est en hausse. Et les indicateurs avancés européens signalent un rebond.

Les temps forts économiques du jour

Le PIB britannique du 4e trimestre 2019 sera le temps fort de la matinée, à 10h30. Aux Etats-Unis, le marché prendra connaissance de l'étude JOLTS sur les créations de postes (14h30). Grosse session banques centrales avec un discours de Christine Lagarde (BCE) devant le Parlement européen à 15h00, suivi d'une intervention de Jerome Powell (Fed) devant la commission des services financiers du Congrès (15h00) et d'une sortie de Mark Carney (BoE) face à la commission des affaires économiques de la Chambre des Lords.

L'euro s'effrite à 1,0909 USD, tandis que l'once d'or évolue juste sous les 1570 USD. Le baril rebondit à 50,13 USD pour le WTI et à 53,92 USD pour le Brent. L'obligation d'État américaine offre un rendement de 1,570% sur 10 ans. Le Bitcoin fait machine arrière après avoir repassé le cap des 10 000 USD, à 9752 USD ce matin.

Les principaux changements de recommandations

Air France-KLM : Citi réduit son objectif de cours de 12 à 11 EUR.

Alpha Bank : J.P. Morgan passe de neutre à surpondérer en visant 2,50 EUR.

Bakkafrost : SpareBank passe de vendre à neutre en visant 625 NOK.

Boohoo : Barclays passe de pondération en ligne à surpondérer en visant 380 GBp.

DSV : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 760 à 825 DKK.

Eurobank : J.P. Morgan passe de surpondérer à neutre en visant 1 EUR.

Idorsia : Deutsche Bank reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 31 à 35 CHF.

Ingenico : Barclays passe de surpondérer à pondération en ligne en visant 110 EUR. Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 80 à 123,10 EUR.

Ipsen : Credit Suisse passe de sousperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 76 à 72 EUR.

Isra Vision : Jefferies passe d'acheter à conserver en visant 50 EUR.

Norway Royal Salmon : SpareBank passe d'achat à neutre en visant 255 NOK.

Petrofac : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 430 à 340 GBp.

Piraeus Bank : J.P. Morgan passe de neutre à surpondérer en visant 4,20 EUR.

Rheinmetall : Morgan Stanley démarre le suivi à surpondérer en visant 123 EUR.

Rightmove : Société Générale démarre le suivi à l'achat en visant 845 GBp.

Rio Tinto : RBC passe de neutre à sousperformance en visant 3300 GBp

Rockwool : Morgan Stanley passe de pondération en ligne souspondérer en visant 1480 DKK.

Saint-Gobain : Morgan Stanley reprend le suivi à pondération en ligne en visant 39 EUR.

Scout24 : Société Générale démarre le suivi à l'achat en visant 75 EUR.

Traton : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 27 à 25 EUR.

United Utilities : Jefferies passe de neutre à achat en visant 1100 GBp.

Worldline : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 75 à 84 EUR.

L’actualité des sociétés

Michelin a publié hier soir des résultats annuels en ligne avec ses attentes, mais entrevoit un recul de ses résultats en 2020, hors impact de la crise du coronavirus. ArcelorMittal pourrait fermer dès 2022 ou 2023 la cokerie du site de Florange, qui emploie 230 à 250 personnes. Les avocats de Nissan et Mitsubishi ont accusé lundi Carlos Ghosn d'avoir utilisé la coentreprise de droit néerlandais entre les deux groupes pour majorer son salaire. TechnipFMC prend 2,4 Mds$ de dépréciations après la chute de sa valeur boursière. Au Brésil, la filiale de Carrefour a confirmé l'ouverture de négociations sur la reprise de certains magasins de son rival Makro. En France, le distributeur écope de 2,93 M€ d'amende pour non-respect des règles de négociations commerciales 2019. Le nouveau directeur général de Renault, Luca de Meo, sera mieux payé que son prédécesseur si les résultats et la hausse du titre sont au rendez-vous. Suez serait en train de plancher sur la vente de plusieurs filiales déchet en Europe, notamment en Suède et au Benelux, selon les informations de Bloomberg. Groupe ADP a vu ses bénéfices légèrement se contracter l'année dernière, tout en prévenant que les conséquences du coronavirus pourraient avoir un impact dans les semaines à venir. Ipsos entre au capital d'Askia, spécialiste des technologies pour les études de marché. Dalet signe un beau contrat. Eurobio intègre un test coronavirus dans sa gamme. Voltalia retenu par Smartenergy pour la construction et la maintenance de 134 MW de solaire. Akka Technologies réussit son OPA sur Data Respons. Medicrea obtient l’homologation par la FDA de la 1ère cage intersomatique sur mesure pour la colonne vertébrale. IDI entre au capital de CDS Groupe. Agripower lance une nouvelle unité de méthanisation. Nanobiotix obtient un "fast track" de la FDA pour NBTXR3 dans le cancer de la tête et du cou. Mediawan prend le contrôle de Black Dynamite pour renforcer son offre de documentaires. Atari acquiert les droits d'utilisation de la plateforme WonderOS. Altran, Plastiques du Val-de-Loire, Cafom, Metabolic Explorer, Kumulus Vape ont publié leurs comptes.

Aux dernières rumeurs, la justice américaine pourrait autoriser dès aujourd'hui la fusion entre T-Mobile US et Sprint. Amazon.com veut faire témoigner Donald Trump dans le contentieux sur son éviction du gros contrat avec le Pentagone. L'action Slack s'est envolée de 15,6% hier, après des rumeurs de Business Insider sur la signature d'un gros contrat avec International Business Machines. William Hill signe un accord avec ViacomCBS pour trouver de nouveaux prospects. Avis Budget nomme l'ancien patron de Kraft Heinz, Bernardo Hees, comme président. Infosys s'offre Simplus. Morgan Stanley place plus de 6 millions d'actions Uber.

Ça publie. Dominion Energy, Air Liquide, Daimler, Hilton, Delivery Hero, Hasbro, Ocado et Randstad notamment.