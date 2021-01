NALO : l'encours a été multiplié par cinq en 2020

Pour la première fois depuis sa création en 2017, Nalo lève le voile sur son activité. La fintech a profité à plein d'une année boursière 2020 hors norme. L'an dernier, son encours a été multiplié par cinq, avec une collecte nette de plus de 110 millions d'euros. L'encours total s'élève aujourd'hui à près de 170 millions d'euros. Le développement de la clientèle suit la même tendance, avec 7 570 souscripteurs actuellement, soit 6 fois plus qu'il y a 1 an.



Cette croissance a été soutenue par deux levées de fonds successives. La première a eu lieu en 2018, pour un montant de deux millions levé auprès de 69 business angels, tous experts de l'industrie. En 2020, un second tour de table a permis de rassembler quatre millions supplémentaires.



“133 investisseurs sont aujourd'hui présents à nos côtés, et impliqués à des degrés divers dans la réussite de notre projet, précise Guillaume Piard, président fondateur de Nalo. Le second tour de table a attiré plusieurs grands patrons et entrepreneurs à succès, qui ont déjà accompagné de nombreuses entreprises de croissance.”



On retrouve parmi eux : Laurent Boillot, président et CEO de Hennessy, ancien CEO de Guerlain ; Philippe Vergine, fondateur de Primalliance ; ainsi que Mailys Cantzler, fondatrice d'Homnia.



Forte de ce bilan positif, l'entreprise entame une nouvelle phase de développement. L'année 2021 sera axée à la fois sur la consolidation des acquis et la gestion d'une croissance rapide à plusieurs niveaux : le développement de l'offre, l'amélioration continue de la technologie, le renforcement des partenariats existants et futurs, et la croissance de l'équipe.



Nalo prévoit ainsi le recrutement de 10 personnes et un doublement des encours en 2021.