NANOBIOTIX : ANNONCE DE NOUVEAUX RÉSULTATS DANS L'ÉTUDE PRÉCLINIQUE EN IMMUNO-ONCOLOGIE AU SITC 2019

NANOBIOTIX (Paris:NANO) (Euronext : NANO - ISIN : FR0011341205 - la " Société ") annonce aujourd'hui les résultats prometteurs de sa collaboration préclinique1 avec le centre de cancérologie MD Anderson de l’Université du Texas. L’étude, qui a évalué NBTXR3, radioenhancer premier représentant de sa classe, activé par radiothérapie en combinaison avec checkpoint inhibiteurs anti-PD-1 et anti-CTLA-4, a été présentée la semaine dernière au congrès annuel 2019 de la Society for Immunotherapy of Cancer (SITC).

Combination of a radiation-enhancing nanoparticle, radiotherapy, and immune checkpoint inhibitors for treating metastasized lung cancer in mice - SITC 2019 Poster – 508

Yun Hu1, Sébastien Paris2, Hampartsoum B. Barsoumian1, Mark Wasley1, Ahmed Younes1, DaweiChen1, Liang P. Yang1, Fatemeh Masrorpour1, Maria Angelica Cortez1, James W. Welsh1

1 Département de radio-oncologie, centre de cancérologie MD Anderson de l’Université du Texas, Houston, TX 77030, USA

2 Nanobiotix, Département des sciences translationnelles, Paris, France

Cette recherche préclinique repose sur l’utilisation de NBTXR3 activé par radiothérapie en association avec un anti-PD-1 chez des souris immunocompétentes ayant une tumeur résistante à l'anti-PD-1 sur chaque flanc, une seule tumeur étant irradiée. Selon les données de ce premier modèle, l'association de NBTXR3 et d'un anti-PD-1 a augmenté le contrôle local de la tumeur irradiée, a produit un effet abscopal marqué sur la tumeur distante, a diminué le nombre de métastases pulmonaires spontanées et a augmenté significativement la survie par rapport aux autres traitements de l'étude, dont la combinaison anti-PD-1 et radiothérapie.

Les résultats ont également montré que la combinaison NBTXR3 et anti-PD-1 peut produire un effet abscopal équivalent à une dose de rayonnement inférieure. Cela ouvrirait la possibilité d’une désescalade de doses de radiothérapie, ce qui signifie que la quantité de radiothérapie délivrée aux patients pourrait être réduite sans en diminuer l'efficacité.

L'étude comprenait également un modèle RadScopal in vivo dans lequel la deuxième tumeur n’a reçu qu’une très faible dose de rayonnement tandis que la première a reçu une dose complète. Dans ce modèle, les chercheurs ont évalué l’impact de NBTXR3 activé par radiothérapie en combinaison avec un anti-PD-1 et un anti-CTLA-4 sur la croissance tumorale. Les données montrent que cette combinaison a permis d’obtenir un contrôle local supérieur ainsi qu'une augmentation significative de l'effet abscopal et de la survie par rapport à toutes les autres combinaisons testées. De plus, plusieurs réponses complètes ont été observées au niveau de la deuxième tumeur du groupe ayant reçu la combinaison avec NBTXR3 alors qu'aucune n'a été observée dans les autres groupes.

Ces résultats pourraient ouvrir la voie à l'utilisation de NBTXR3 pour améliorer les résultats du traitement des patients en immuno-oncologie, y compris les patients non-répondeurs aux Checkpoint inhibiteurs.

A propos de NBTXR3

Premier d’une nouvelle classe de produits, NBTXR3 a été conçu pour détruire les tumeurs et les métastases lorsqu’il est activé par radiothérapie. NBTXR3 possède un haut degré de biocompatibilité, nécessite une unique administration avant le traitement complet de radiothérapie et a la capacité de s’intégrer dans les standards internationaux de radiothérapie. Le mode d’action physique de NBTXR3 permet son utilisation dans les tumeurs solides comme les cancers des poumons, de la prostate, du foie, du glioblastome, et du sein.

NBTXR3 est activement évalué dans les cancers de la tête et du cou (carcinomes épidermoïdes localement avancés de la cavité buccale ou de l’oropharynx), les essais ciblent des patients fragiles et âgés inéligibles à la chimiothérapie ou au cetuximab qui présentent des cancers avancés, ayant très peu d’options thérapeutiques. La Phase I/II de l’essai a déjà montré des résultats très prometteurs sur le contrôle local des tumeurs. Aux Etats-Unis, à la suite du retour de la Food and Drug Administration américaine qui a eu lieu au cours du premier semestre 2019, la Société prévoit d’initier la procédure de demande d’autorisation d’essai clinique auprès de la FDA au second semestre 2019 et de démarrer une étude de phase II/III dans les cancers de la Tête et du Cou localement avancés.

Nanobiotix développe aussi un programme d’Immuno-Oncologie qui comprend plusieurs études. Aux États-Unis, Nanobiotix a reçu l’autorisation de la FDA pour lancer une étude clinique de NBTXR3 activé par radiothérapie en association avec un anticorps antiPD-1 dans les cancers du poumon et les cancers de la tête et le cou (carcinome épidermoïde tête et du cou et cancer du poumon non à petites cellules).

Les autres études en cours évaluant NBTXR3 portent sur des patients atteints de cancers du foie (carcinome hépatocellulaire et métastases hépatites), de cancers du rectum localement avancés ou inopérables en combinaison avec la chimiothérapie, de cancers de la tête et du cou en association à une chimiothérapie adjuvante et d’adénocarcinome de la prostate. De plus, la Société a lancé une collaboration clinique globale de grande envergure avec le MD Anderson (9 nouveaux essais cliniques de phase I/II aux Etats-Unis) afin d’évaluer NBTXR3 pour traiter les patients atteints de cancers de la tête et du cou, pancréatiques, thoraciques, pulmonaires, gastro-intestinaux et génito-urinaires.

A propos de NANOBIOTIX: www.nanobiotix.com

Créée en 2003, Nanobiotix est une société pionnière et leader en nanomédecine, développant de nouvelles approches pour améliorer radicalement les bénéfices pour les patients, et amener la nanophysique au cœur de la cellule.

La philosophie de Nanobiotix est de faire appel à la physique pour designer et proposer des solutions inédites, efficaces et généralisables pour répondre à d’importants besoins médicaux et non satisfaits.

Le premier produit d’une nouvelle classe, NBTXR3, dont Nanobiotix est propriétaire, a pour objectif l’expansion des bénéfices de la radiothérapie à des millions de patients atteints de cancers. Le programme d’Immuno-Oncologie de Nanobiotix pourrait apporter une nouvelle dimension aux immunothérapies en oncologie.

Nanobiotix est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (Code ISIN : FR0011341205, code mnémonique Euronext : NANO,code Bloomberg : NANO:FP). Le siège social de la Société se situe à Paris, en France. La Société dispose d’une filiale à Cambridge, aux Etats-Unis et de filiales en Europe en Espagne et en Allemagne.

