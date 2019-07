NANOBIOTIX : ANNONCE UNE NOUVELLE ÉQUIPE DE DIRECTION À LA SUITE DE SON AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ EUROPÉEN

« Alors que notre société entame une nouvelle étape après avoir obtenu sa première autorisation de commercialisation européenne pour Hensify® (NBTXR3) dans les sarcomes des tissus mous, nous estimons qu’il est nécessaire de nous assurer que nous sommes parfaitement structurés pour continuer sur la voix du succès. Par conséquent, nous sommes ravis d’accueillir nos nouveaux arrivants et félicitons ceux qui prennent de nouvelles responsabilités. Je tiens également à remercier personnellement le Docteur Bernd Muehlenweg, sans qui nous n’aurions jamais atteint les succès que nous avons réalisés jusqu’ici. Nous démarrons une nouvelle ère chez Nanobiotix et je suis convaincu que ces changements permettront d’accélérer notre croissance. » – Laurent Levy, CEO of Nanobiotix

NANOBIOTIX (Paris:NANO) (Euronext: NANO – ISIN: FR0011341205), société française pionnière en nanomédecine développant de nouvelles approches thérapeutiques pour le traitement du cancer, annonce aujourd’hui des changements organisationnels pour s’aligner sur ses priorités stratégiques suite à l’obtention de l’autorisation de commercialisation sur le marché européen de Hensify® (NBTXR3). Les modifications visent à renforcer les compétences nécessaires alors que les priorités stratégiques évoluent et à aider à accélérer la mission à long terme de la société afin d’améliorer significativement les résultats pour les patients.

Nouvelles nominations de cadres dirigeants et de membres du Directoire

Récemment nommée au poste de Directeur Médical, le Dr. Edwina Baskin-Bey rejoint le Directoire. Mme Anne-Juliette Hermant est nommée Directrice des ressources humaines (CPO) et rejoint également le Directoire.

Départs de Cadres dirigeants et de membres du Directoire

Comme mentionné dans le dernier communiqué de presse, le Dr. Elsa Borghi, anciennement Directeur Médical, quitte le Directoire pour prendre la direction du développement des futures applications et produits chez Nanobiotix. Le Dr. Bernd Muehlenweg (CBO) démissionne du Directoire et quitte l’entreprise.

Nouvelles nominations et responsabilités

Le Dr. Patrick Tricoli reste CEO de Nanobiotix Corp, la filiale américaine, et prend également la direction du Business Development. M. Brandon Owens rejoint Nanobiotix au poste de Vice-Président Marketing Stratégique et de la Communication Corporate.

Biographie des nouveaux entrants

Mme Anne-Juliette Hermant

Anne-Juliette Hermant apporte une expérience de plus de 14 ans en ressources humaines, gestion des talents et développement acquise au sein de différentes entités du groupe AXA. Chez AXA Partners, Mme Hermant occupait depuis 3 ans le poste de Directrice des Talents, du Développement, de la Culture et la Responsabilité Corporate.

Avant AXA Partners, Anne-Juliette a occupé le poste de Directrice de la formation et du Développement avant d’avoir fondé et dirigé le Fonds de recherche du Groupe. Fonds doté de 100 M€ créé par le groupe AXA pour soutenir la science, frontière de tous les domaines liés à la compréhension des risques rencontrés par la société.

Anne-Juliette est née à Strasbourg et a grandi entre les territoires français d’outre-mer de Guyane, de Martinique et de Guadeloupe. Elle a déménagé à Lyon puis à Paris pour poursuivre ses études où elle est restée tout au long de sa carrière.

Anne-Juliette est diplômée de l’Ecole Normale Supérieure et a étudié les Sciences Politiques à Sciences Po Paris. Elle est titulaire d’une agrégation et d’une maîtrise en littérature française.

M. Brandon Owens

Brandon Owens est un professionnel de la communication qui occupait récemment le poste de Vice-Président pour le compte Citigroup chez Publicis à New York. M. Owens était responsable de la communication et de la gestion de la réputation mondiale de Citi et a réalisé des campagnes globales destinées à influencer des décisions politiques pertinentes concernant les services bancaires dans plus de 100 pays différents.

Avant Publicis, Brandon a travaillé pour des agences à New York et à Chicago sur des grands comptes parmi lesquels Procter et Gamble, Verizon Wireless et Diageo.

Brandon est originaire de la région de Washington, D.C. aux États-Unis. Après avoir commencé sa carrière dans la vente pour une petite SSII à Baltimore, Maryland, il s’est installé à Chicago pour commencer sa carrière dans la publicité puis à New York où il réside actuellement. Brandon est diplômé en commerce de la Robert H. Smith School of Business de l’Université du Maryland.

A propos de NANOBIOTIX: www.nanobiotix.com

Créée en 2003, Nanobiotix est une société pionnière et leader en nanomédecine, développant de nouvelles approches pour améliorer radicalement les bénéfices pour les patients, et amener la nanophysique au cœur de la cellule.

La philosophie de Nanobiotix est de faire appel à la physique pour designer et proposer des solutions inédites, efficaces et généralisables pour répondre à d’importants besoins médicaux et non satisfaits.

Le premier produit d’une nouvelle classe, NBTXR3, dont Nanobiotix est propriétaire, a pour objectif l’expansion des bénéfices de la radiothérapie à des millions de patients atteints de cancers. Le programme d’Immuno-Oncologie de Nanobiotix pourrait apporter une nouvelle dimension aux immunothérapies en oncologie.

Nanobiotix est cotée sur le marché réglementé d‘Euronext à Paris (Code ISIN : FR0011341205, code mnémonique Euronext: NANO, code Bloomberg: NANO:FP). Le siège social de la Société se situe à Paris, en France. La Société dispose d’une filiale à Cambridge, aux Etats-Unis et de filiales en Europe en Espagne et en Allemagne.

