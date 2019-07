NANOBIOTIX : Chiffres d'affaires du deuxième trimestre 2019

Regulatory News:

NANOBIOTIX (Paris:NANO) (Euronext : NANO – ISIN : FR0011341205 – la “Société”), société française pionnière en nanomédecine développant de nouvelles approches thérapeutiques pour le traitement du cancer, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires non-audité pour le deuxième trimestre 2019.

Compte de résultat (non audité)

K€ T2 2019 T2 2018 Chiffre d’affaires 31,9 73,3 Dont : Licence Prestations de services -

31,9 -

73,3

Un trimestre marqué par une étape clé : première autorisation de mise sur le marché européen pour Hensify® (NBTXR3) pour le traitement des Sarcomes des Tissus Mous localement avancés

Le chiffre d’affaires de la Société au titre du second trimestre 2019 est de 31,9 K€. Il provient de la refacturation des frais partagés liés à l’organisation de la recherche en externe, à nos partenaires, dans le cadre d’un accord de licence et de collaboration.

Au 30 juin 2019, la trésorerie de la Société s’élève à 54,9 M€.

Début avril, la Société a annoncé que son premier produit radioenhancer NBTXR3, a reçu sous le nom Hensify®, le marquage CE permettant sa commercialisation dans 27 pays de l’Union Européenne pour le traitement des Sarcomes des Tissus Mous (STM) localement avancés au niveau d’une extrémité et du tronc. Après les résultats positifs de la phase II/III de l’essai clinique dans les STM, cette autorisation représente une avancée majeure dans l’établissement de NBTXR3 comme standard de soin en oncologie.

Afin d’accélérer son développement, la Société a également levé, début avril, 29,5 M€ dans le cadre d’un placement d’actions ordinaires nouvelles auprès d’investisseurs institutionnels.

Le produit de cette levée de fonds servira essentiellement à préparer le lancement de la phase II/III de l’essai clinique Tête et Cou aux Etats-Unis. Compte tenu de cette dernière levée de fonds, la visibilité financière de l’entreprise s’étend jusqu’à fin 2020.

De plus, fin avril, Laurent Levy, CEO, a souscrit des actions nouvelles via l’exercice des Bons de Souscription de Parts de Créateur d’Entreprise (BSPCE) pour un montant de 960 000 €.

Post opération, la répartition du capital au 30 avril 2019 est constituée de : Investisseurs Institutionnels (47%), Particuliers (45%), Management & salariés (4%), Family office (4%), basée sur 22 360 039 actions.

Récemment, Nanobiotix a annoncé des changements organisationnels pour s’aligner sur ses priorités stratégiques à la suite de l’obtention de sa première autorisation de commercialisation européenne. Ces changements visent à renforcer les compétences nécessaires alors que les priorités stratégiques évoluent, et à aider à accélérer la mission à long terme de la Société afin d’améliorer significativement les résultats pour les patients.

Prochain communiqué de presse financier : Résultats semestriels, le 4 septembre 2019

A propos de NANOBIOTIX : www.nanobiotix.com

Créée en 2003, Nanobiotix est une société pionnière et leader en nanomédecine, développant de nouvelles approches pour améliorer radicalement les bénéfices pour les patients, et amener la nanophysique au cœur de la cellule.

La philosophie de Nanobiotix est de faire appel à la physique pour designer et proposer des solutions inédites, efficaces et généralisables pour répondre à d’importants besoins médicaux et non satisfaits.

Le premier produit d’une nouvelle classe, NBTXR3, dont Nanobiotix est propriétaire, a pour objectif l’expansion des bénéfices de la radiothérapie à des millions de patients atteints de cancers. Le programme d’Immuno-Oncologie de Nanobiotix pourrait apporter une nouvelle dimension aux immunothérapies en oncologie.

Nanobiotix est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (Code ISIN : FR0011341205, code mnémonique Euronext : NANO, code Bloomberg : NANO:FP). Le siège social de la Société se situe à Paris, en France. La Société dispose d’une filiale à Cambridge, aux Etats-Unis et de filiales en Europe en Espagne et en Allemagne.

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Nanobiotix et à ses activités, y compris ses perspectives et le développement de produits candidats. Nanobiotix estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, des déclarations prospectives ne constituent pas des garanties d’une performance future, étant donné qu’elles portent sur des événements futurs et dépendent de circonstances qui pourraient ou non se réaliser dans le futur, et de divers risques et incertitudes, dont ceux décrits dans le document de référence de Nanobiotix enregistré par l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 30 avril 2019 (numéro d'enregistrement R.19-018), dont une copie est disponible sur le site internet de la Société (www.nanobiotix.com), et de l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Nanobiotix est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Nanobiotix ou que Nanobiotix ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Nanobiotix diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Nanobiotix décline toute responsabilité quant à la mise à jour de ces déclarations prospectives.

