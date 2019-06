NANOBIOTIX : NOMME UN NOUVEAU DIRECTEUR MÉDICAL À LA SUITE DE SON AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ EUROPÉEN

“Le Dr. Baskin-Bey s’est construite une carrière impressionnante et rejoint la société dans une période charnière. Alors que nous progressons dans le développement de notre produit candidat, NBTXR3, dans de multiples indications de tumeurs solides, ainsi qu’en combinaison avec des checkpoints inhibiteurs, la vaste expertise du Dr. Baskin-Bey devrait s’avérer déterminante pour atteindre nos objectifs stratégiques. Le Dr. Borghi a joué un rôle crucial dans notre première autorisation de mise sur le marché européen et je suis ravi qu’elle continue de créer et développer de nouvelles approches innovantes pour Nanobiotix.” – Laurent Levy, Président du Directoire de Nanobiotix

“C’est un honneur et un privilège de rejoindre Nanobiotix. Je suis ravie de l’opportunité de soutenir une équipe dévouée qui opère à la pointe des nanophysiques pour développer des traitements uniques et améliorer le devenir des patients. Mon expérience dans le développement de produit en oncologie, en chirurgie et en radiothérapie devrait nous aider à croître et accélérer nos plans de développements cliniques.” – Dr. Edwina Baskin-Bey, Directeur médical de Nanobiotix

NANOBIOTIX (Paris:NANO) (Euronext: NANO – ISIN: FR0011341205), société française pionnière en nanomédecine développant de nouvelles approches thérapeutiques pour le traitement du cancer, annonce aujourd’hui qu’elle nomme le Dr. Edwina Baskin-Bey comme nouveau Directeur médical.

Le Dr. Baskin-Bey apporte une expérience de plus de 18 ans dans le domaine du développement clinique en oncologie ainsi qu’en science dans le milieu universitaire et industriel. Elle a récemment exercé en tant que Directeur médical chez Innocrin Pharmaceuticals, une start-up spécialisée en oncologie localisée en Caroline du Nord (Etats-Unis). En tant que membre de l’équipe de direction chez Innocrin, le Dr. Baskin-Bey a dirigé le développement et la mise en œuvre de la stratégie d’entreprise et clinique, de la phase I à la phase III. Elle était responsable des affaires médicales, réglementaires, pharmacovigilance, opérations cliniques, biostatistiques, et la gestion de données.

Le Dr. Baskin-Bey a rejoint Innocrin après avoir travaillé chez Janssen Oncology (Johnson & Johnson) où elle était en charge du développement à différents stades cliniques des produits sous licence apalutamide et niraparib, d’Aragon et Tesaro respectivement. Auparavant, elle a travaillé pendant plus de 6 ans chez Astellas Pharma. Chez Astellas, BV, siège social au Pays-Bas, le Dr Baskin-Bey était responsable de plusieurs programmes de développement précoce en oncologie. Elle a en particulier co-dirigé, avec leur partenaire Medivation, la stratégie de développement du produit sous licence enzalutamide jusqu’à son approbation par la FDA et l’EMA ainsi que ses extensions d’utilisation. À Astellas, elle a également travaillé au siège du Royaume-Uni en tant que Chef des affaires médicales européennes, où elle était responsable du lancement de l’enzalutamide en Europe.

Le Dr. Baskin-Bey est actuellement un membre indépendant du Directoire de Catalyst Clinical Research, LLC, situé en Caroline du Nord (Etats-Unis). Le Dr. Baskin-Bey a obtenu son bachelor au Hunter College à New York, et est diplômée en médecine du Mount Sinai/New York University (NYU) School of Medicine. Elle a été formée en chirurgie générale et en oncologie pendant 7 ans à la clinique Mayo à Rochester, Minnesota (Etats-Unis), et en recherche scientifique au National Institute of Health (NIH).

Le Dr. Baskin-Bey succède au Dr. Elsa Borghi, qui gardera chez Nanobiotix un rôle managérial clé, ciblé sur le business développement et l’innovation.

A propos de NANOBIOTIX – www.nanobiotix.com/fr

Créée en 2003, Nanobiotix est une société pionnière et leader en nanomédecine, développant de nouvelles approches pour améliorer radicalement les bénéfices pour les patients, et amener la nanophysique au cœur de la cellule.

La philosophie de Nanobiotix est de faire appel à la physique pour designer et proposer des solutions inédites, efficaces et généralisables pour répondre à d’importants besoins médicaux et non satisfaits.

Le premier produit d’une nouvelle classe, NBTXR3, dont Nanobiotix est propriétaire de la technologie, a pour objectif l’expansion des bénéfices de la radiothérapie à des millions de patients atteints de cancers. Le programme d’Immuno-Oncologie de Nanobiotix pourrait apporter une nouvelle dimension aux immunothérapies en oncologie.

Nanobiotix est cotée sur le marché réglementé d‘Euronext à Paris (Code ISIN : FR0011341205, code mnémonique Euronext: NANO, code Bloomberg: NANO:FP). Le siège social de la Société se situe à Paris, en France. La Société dispose d’une filiale à Cambridge, aux Etats-Unis et de deux filiales en Europe en Espagne et en Allemagne.

