NANOBIOTIX : PRESENTERA LES RESULTATS POSITIFS DE SON ETUDE DE PHASE II/III EVALUANT NBTXR3 DANS LES SARCOMES DES TISSUS MOUS (STM) ET DE SES AUTRES ETUDES DE PHASE I/II AUX PROCHAINS CONGRES ANNUELS DE L’ESMO ET DE L’ASTRO

NANOBIOTIX (Paris:NANO) (Euronext : NANO – ISIN: FR0011341205), société française pionnière en nanomédecine développant de nouvelles approches thérapeutiques pour le traitement du cancer, annonce aujourd’hui que les résultats positifs de son étude de phase II/III évaluant NBTXR3 dans les Sarcomes des Tissus Mous (STM) seront présentés par le Dr Sylvie Bonvalot lors du congrès de l’ESMO 2018 le 19 octobre 2018 à Munich (Allemagne) dans le cadre de la session Proffered Paper (Oral) presentation - Sarcoma et lors de la 60ème conférence annuelle de l’ASTRO le 21 octobre 2018 à San Antonio (Etats-Unis) dans le cadre de la session late-breaking abstract.

Congrès annuel de l’European Society for Medical Oncology (ESMO)

19 au 23 octobre 2018 – Munich, Allemagne

A phase II/III trial of hafnium oxide nanoparticles activated by radiotherapy in the treatment of locally advance soft tissue sarcoma of the extremity and trunk wall (LBA66)

Communication orale présentée par Dr Sylvie Bonvalot, MD, PhD (Paris) lors de la session Proffered Paper presentation - Sarcoma

Date : 19.10.2018

Elderly patients with locally advanced head and neck squamous cell carcinoma treated with NBTXR3 nanoparticles activated by radiotherapy: a phase I trial (1058P)

Poster présenté par Pr Christophe Le Tourneau (Paris)

Date : 21.10.2018

Hepatocellular carcinoma and liver metastasis treated by hafnium oxide nanoparticles activated by stereotactic body radiation therapy (711P)

Poster présenté par Dr Marc Pracht (Rennes)

Date : 21.10.2018

60ème conférence annuelle de l’American Society for Radiation Oncology (ASTRO)

21 au 24 octobre 2018 – San Antonio, Etats-Unis

Act.in.Sarc: An International Randomized Phase III Trial Evaluating Efficacy and Safety of First-in-Class NBTXR3 Hafnium Oxide Nanoparticles Activated By Preoperative Radiotherapy in Locally Advanced Soft Tissue Sarcoma (LBA7)

Communication orale présentée par Dr Sylvie Bonvalot, MD, PhD (Paris) lors de la session late-breaking abstract

Date : 23.10.2018

Hafnium Oxide Nanoparticles Activated By Radiation Therapy for the Treatment of Solid Tumors (SU_44_2434)

Poster présenté par Pr Juliette Thariat, MD, PhD (Caen)

Date : 21.10.2018

Hafnium Oxide Nanoparticles Activated By Radiation Therapy: An Innovative Approach for the Treatment of Liver Cancers (SU_13_2124)

Poster présenté par Dr Enrique Chajon Rodriguez, MD, PhD (Rennes)

Date : 21.10.2018

Elderly patients: NBTXR3 as a novel treatment option in locally advanced HNSCC (MO_10_2547)

Poster présenté par Dr Valentin Calugaru, MD (Paris)

Date : 22.10.2018

Exploratory Dosimetric Study of the Impact of the Pre-Radiation Therapy Intra Tumoral Injection of Hafnium Oxide Nanoparticles Along the Radiation Treatment of Extremity and Trunk Wall Soft Tissue Sarcomas (MO_15_2596)

Poster présenté par Eliane Graulieres, PhD (Toulouse)

Date : 22.10.2018

Hafnium Oxide Nanoparticle Activated By Radiation Therapy Generates an Anti-Tumor Immune Response (1096)

Poster présenté par Pr Juliette Thariat, MD, PhD (Caen)

Date : 23.10.2018

A propos de NBTXR3

Premier d’une nouvelle classe de produits, NBTXR3 a été conçu pour détruire les tumeurs et les métastases lorsqu’il est activé par la radiothérapie, en générant :

une mort cellulaire physique

une mort cellulaire immunogène conduisant à l’activation spécifique du système immunitaire.

NBTXR3 possède un haut degré de biocompatibilité, nécessite une unique administration avant le traitement complet de radiothérapie et a la capacité de s’intégrer dans les standards internationaux de radiothérapie.

Le vaste programme de développement clinique de Nanobiotix vise 10 populations de patients dans 7 indications cliniques.

En juin 2018, Nanobiotix a démontré la preuve de concept chez l’homme pour ce produit premier d’une nouvelle classe dans la Phase III de son essai clinique évaluant NBTXR3 dans les Sarcomes des Tissus Mous.

NBTXR3 est évalué dans les cancers de la tête et du cou (carcinomes épidermoïdes localement avancés de la cavité buccale ou de l’oropharynx), les essais ciblent des patients fragiles et âgés qui présentent des cancers avancés, ayant très peu d’options thérapeutiques. La Phase I/II de l’essai a déjà montré des résultats très prometteurs sur le contrôle local des tumeurs.

Nanobiotix développe un programme d’Immuno-Oncologie avec NBTXR3 qui comprend plusieurs études. Aux États-Unis, Nanobiotix a reçu l’autorisation de la FDA pour lancer une étude clinique de NBTXR3 activé par radiothérapie en association avec un anticorps anti-PD1 dans les cancers du poumon et les cancers de la tête et le cou (carcinome épidermoïde tête et du cou et cancer du poumon non à petites cellules).

Les autres études en cours évaluant NBTXR3 portent sur des patients atteints de cancers du foie (carcinome hépatocellulaire et métastases hépatites), de cancers du rectum localement avancés ou inopérables en combinaison avec la chimiothérapie, de cancers de la tête et du cou en association à une chimiothérapie adjuvante et d’adénocarcinome de la prostate.

Le premier processus d’autorisation de mise sur le marché (marquage CE) est en cours en Europe dans les sarcomes des tissus mous.

A propos de NANOBIOTIX – www.nanobiotix.com/fr

Créée en 2003, Nanobiotix est une société pionnière et leader en nanomédecine, développant de nouvelles approches pour améliorer radicalement les bénéfices pour les patients, et amener la nanophysique au cœur de la cellule.

La philosophie de Nanobiotix est de faire appel à la physique pour designer et proposer des solutions inédites, efficaces et généralisables pour répondre à d’importants besoins médicaux et non satisfaits.

La technologie propriétaire NanoXray, à laquelle appartient NBTXR3 premier produit d’une nouvelle classe, a pour objectif l’expansion des bénéfices de la radiothérapie à des millions de patients atteints de cancers. En outre, le programme d’Immuno-Oncologie de Nanobiotix pourrait apporter une nouvelle dimension aux immunothérapies en oncologie.

Nanobiotix est cotée sur le marché réglementé d‘Euronext à Paris (Code ISIN : FR0011341205, code mnémonique Euronext: NANO, code Bloomberg: NANO:FP). Le siège social de la Société se situe à Paris, en France. La Société dispose d’une filiale à Cambridge, aux Etats-Unis et de deux filiales en Europe en Espagne et en Allemagne.

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Nanobiotix et à ses activités, y compris ses perspectives. Nanobiotix estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, des déclarations prospectives ne constituent pas des garanties d’une performance future, étant donné qu’elles portent sur des événements futurs et dépendent de circonstances qui pourraient ou non se réaliser dans le futur, et de divers risques et incertitudes, dont ceux décrits dans le document de référence de Nanobiotix déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 28 avril 2017 (numéro de dépôt D.17-0470) ainsi que dans son rapport financier annuel 2017 déposé auprès de l’AMF le 29 mars 2018, ces documents étant disponibles sur le site internet de la Société (www.nanobiotix.com), et de l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Nanobiotix est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Nanobiotix ou que Nanobiotix ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Nanobiotix diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Nanobiotix décline toute responsabilité quant à la mise à jour de ces déclarations prospectives.

Au jour du présent communiqué, NBTXR3 ne possède pas le marquage CE et, en conséquence, ne peut pas être vendu sur le marché ou utilisé avant l’obtention de ce marquage CE.

