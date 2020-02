NATIXIS : UBS reste Neutre sur le dossier

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

UBS a confirmé sa recommandation Neutre et son objectif de cours de 4 euros sur Natixis après l’annonce des résultats du quatrième trimestre. Le bureau d’études souligne que le bénéfice net a dépassé les attentes de 24% (17% en données corrigées) grâce à des revenus plus élevés que prévu, en particulier dans la banque de financement et d’investissement (11%) et la gestion d’actifs (9%). Au sein de cette seconde activité, il juge également encourageante la dynamique de la collecte.