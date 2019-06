NATIXIS : nominations au comité exécutif

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Natixis a annoncé les nominations au comité exécutif de Frédéric Chenot, directeur de l'activité paiements pour les réseaux Banque Populaire et Caisse d'Epargne chez Natixis Payments, de Sophie Didelot, directrice Enterprise Risk Management à la direction de la supervision des risques de Natixis, de Chloé Mayenobe, directrice croissance et transformation de Natixis Payments, de Teresa Mora-Grenier, directrice du pilotage financier de Natixis et de Richard Vinadier, directeur de la comptabilité et des ratios de Natixis.