NAV CANADA annonce de nouveaux changements à son effectif

OTTAWA, 09 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- NAV CANADA annonce qu’elle poursuit ses efforts de restructuration et que quelque 180 emplois seront touchés à l’échelle nationale, entre autres par la mise à pied d’employés opérationnels et de technologues.



Ces changements s’appuient sur une étude détaillée des tendances historiques de la circulation aérienne, du contexte actuel et des prévisions du trafic à long terme. En tout, depuis le début de la pandémie de COVID-19, NAV CANADA aura éliminé environ 900 emplois, soit 17,5 % de son effectif.

NAV CANADA entretient toujours un dialogue ouvert et transparent avec ses syndicats et demeure déterminée à satisfaire à ses obligations en vertu des conventions collectives. Les décisions annoncées aujourd’hui n’ont été prises qu’au terme d’une analyse approfondie des mandats fondamentaux de sécurité et de service de la Société et n’auront aucune incidence opérationnelle sur la prestation sécuritaire des services de navigation aérienne au Canada.

Depuis le début de la pandémie, NAV CANADA a pris des mesures sans précédent pour réduire ses dépenses de fonctionnement. Elle a notamment supprimé des postes de direction; réduit les salaires et les primes des employés de la catégorie de gestion; modifié un volet du Régime de retraite qui s’applique aux employés de la catégorie de gestion; mis fin aux contrats d’employés temporaires; obtenu l’acceptation des syndicats de suspendre des programmes; offert des programmes d’encouragement au départ et à la retraite anticipée; et réduit systématiquement les activités non essentielles.

La restructuration de certaines unités organisationnelles, les réductions de l’effectif et les changements proposés aux niveaux de service depuis le début de la pandémie constituent des étapes cruciales vers un alignement des activités et des services de NAV CANADA en fonction de la circulation aérienne et un renforcement de sa viabilité.

Pour en savoir plus sur les changements proposés aux niveaux de service, consultez ce communiqué de presse.

Citations

« La décision d’apporter ces changements s’est avérée très difficile, mais NAV CANADA n’a d’autre choix que de se restructurer afin de continuer de rationaliser de façon prudente et responsable ses activités à la lumière de la réalité actuelle. La Société traverse la période la plus difficile de son histoire et, ce faisant, doit repenser sa façon de fournir ses services de navigation aérienne au Canada afin de préserver la solidité et la résilience du système de navigation aérienne national », affirme Neil Wilson, président et chef de la direction.

En bref

NAV CANADA est une société privée sans but lucratif qui fournit des services de contrôle de la circulation aérienne, des services consultatifs d’aéroport, des exposés météorologiques ainsi que des services d’information aéronautique dans plus de 18 millions de kilomètres carrés d’espace aérien intérieur et océanique.

NAV CANADA présente sans conteste l’un des meilleurs bilans de sécurité au monde parmi les fournisseurs de services de navigation aérienne. Ce bilan est le fruit d’une approche décisionnelle réglementée, qui place la sécurité au cœur de tout ce que fait la Société.

Conformément à la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile, NAV CANADA recouvre ses dépenses de fonctionnement au moyen de redevances facturées à ses clients en fonction d’un seuil de rentabilité.

Les clients de NAV CANADA comprennent les transporteurs aériens, les exploitants de fret, de vols nolisés et d’hélicoptères, les taxis aériens, et l’aviation générale et d’affaires.

À propos de NAV CANADA

NAV CANADA est une société privée sans but lucratif, créée en 1996, qui fournit des services de contrôle de la circulation aérienne, des services consultatifs d’aéroport, des exposés météorologiques ainsi que des services d’information aéronautique dans plus de 18 millions de kilomètres carrés d’espace aérien intérieur et d’espace aérien international sous contrôle canadien.

La Société est reconnue à l’échelle internationale pour son dossier de sécurité et ses innovations technologiques. Les systèmes de gestion de la circulation aérienne élaborés par NAV CANADA sont utilisés par des fournisseurs de services de navigation aérienne partout dans le monde.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Brian Boudreau

Gestionnaire, Relations avec les médias

media@navcanada.ca

Ligne d’information des médias : 1-888-562-8226