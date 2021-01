NAV CANADA annonce que son assemblée générale annuelle se tiendra à un autre endroit

OTTAWA, 08 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Compte tenu de la situation actuelle et changeante liée à la COVID-19, NAV CANADA annonce aujourd’hui qu’elle a changé le lieu de la tenue de l’Assemblée générale annuelle (AGA) hybride, qui devait en partie se dérouler en personne, le 13 janvier 2021, à 14 h, heure normale de l’Est (HNE) (l’« AGA »).



Le nouveau lieu de l’AGA pour la partie qui se déroule en personne est le FMAV Ottawa, au 1290, chemin Old Innes, à Ottawa (Ontario). En raison des demandes actuelles du gouvernement et des directives visant à protéger le public en contexte de la pandémie de COVID-19, NAV CANADA n’est pas en mesure d’accueillir, à cet endroit, des associés et des particuliers qui désirent être présents. Seuls les administrateurs et les dirigeants nécessaires au bon déroulement de l’AGA pourront être présents physiquement durant la partie de l’AGA se déroulant en personne.

Pour la partie de l’AGA qui doit se dérouler en webdiffusion en direct, la date et l’heure demeurent les mêmes.

Tous les associés et les particuliers peuvent participer à l’AGA, grâce à la webdiffusion en direct, en cliquant sur ce lien.

À propos de NAV CANADA

NAV CANADA est une société privée sans but lucratif, créée en 1996, qui fournit des services de contrôle de la circulation aérienne, des services consultatifs d’aéroport, des exposés météorologiques ainsi que des services d’information aéronautique dans plus de 18 millions de kilomètres carrés d’espace aérien intérieur et d’espace aérien international sous contrôle canadien.

La Société est reconnue à l’échelle internationale pour son dossier de sécurité et ses innovations technologiques. Les systèmes de gestion de la circulation aérienne élaborés par NAV CANADA sont utilisés par des fournisseurs de services de navigation aérienne partout dans le monde.

