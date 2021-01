NAV CANADA annonce un financement de placement privé

NE PAS DISTRIBUER AUX ÉTATS-UNIS OU PAR DES AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES



OTTAWA, 20 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- NAV CANADA (la Société) a annoncé aujourd’hui qu’elle a émis des billets d’obligation générale d’une valeur de 500 millions de dollars en deux séries par voie de placement privé, conformément aux dispenses de prospectus des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables (l’Offre). L’Offre comprend : (i) un montant en capital cumulatif d’une valeur de 300 millions de dollars de billets d’obligation générale de série 2021-1 portant intérêt au taux de 0.937 pour cent par année et venant à échéance le 9 février 2026; et (ii) un montant en capital cumulatif d’une valeur de 200 millions de dollars de billets d’obligation générale de série 2021-2 portant intérêt au taux de 0.555 pour cent par année et venant à échéance le 9 février 2024.

L’Offre doit se terminer le 9 février 2021 et sera soumise aux conditions de clôture habituelles. Les billets d’obligation générale à émettre dans le cadre de l’Offre seront soumis à des périodes de détention en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.

Les produits nets de l’Offre seront utilisés, à hauteur de 250 000 000 $, pour le remboursement des 250 000 000 $ de billets de la série MTN 2011-1 de la Société venant à échéance le 18 février 2021, et le solde des fonds collectés sera utilisé à des fins générales d’entreprise, y compris au remboursement d’autres emprunts.

À propos de NAV CANADA

NAV CANADA est une société privée sans but lucratif, créée en 1996, qui fournit des services de contrôle de la circulation aérienne, des services consultatifs d’aéroport, des exposés météorologiques ainsi que des services d’information aéronautique dans plus de 18 millions de kilomètres carrés d’espace aérien intérieur et d’espace aérien international sous contrôle canadien.

La Société est reconnue à l’échelle internationale pour son dossier de sécurité et ses innovations technologiques. Les systèmes de gestion de la circulation aérienne élaborés par NAV CANADA sont utilisés par des fournisseurs de services de navigation aérienne partout dans le monde.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Brian Boudreau

Gestionnaire, Relations avec les médias

media@navcanada.ca

Ligne d’information pour les médias : 1-888-562-8226​

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente de ces billets aux États-Unis. Les billets n’ont pas été inscrits en vertu des lois sur les valeurs mobilières des États-Unis et ne le seront pas, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des Américains sauf par suite d’une dispense d’une telle inscription.