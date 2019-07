Regulatory News:

NAVYA (FR0013018041- NAVYA) (Paris:NAVYA), un leader des systèmes de conduite autonome, annonce une augmentation de capital consécutive à l’attribution gratuite d’actions NAVYA.

Augmentation de capital consécutive à l’attribution gratuite d’actions NAVYA

CADRE DE L’OPERATION

Autorisation de l’opération

L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 31 mai 2018, dans sa 30ème résolution a autorisé le Directoire de la société NAVYA à procéder, en une ou plusieurs fois, à l’attribution gratuite d’actions de la Société, existantes ou à émettre, au profit de bénéficiaires qu’il déterminera parmi les membres du personnel ou mandataires sociaux.

Décision d'attribution

Le Directoire du 31 mai 2018 avait décidé de procéder à l’attribution gratuite d’un total de 920 079 actions au profit de 3 membres du personnel ou mandataires sociaux suivants (ci-après « les Bénéficiaires ») :

M. Christophe Sapet, ancien Président du Directoire, à hauteur de 306 693 actions ;

M. Jérôme Rigaud, Directeur Général et membre du Directoire, à hauteur de 306 693 actions ; et

M. Frank Maccary, Directeur Financier, à hauteur de 306 693 actions.

Ce plan mis en place par le Directoire de la Société était soumis à des conditions de performance liées au chiffre d’affaire, à la marge brute et à la performance boursière appréciées à l’issue d’une période d’acquisition d’un an et à une condition de présence.

COTATION DES ACTIONS DEFINITIVEMENT ATTRIBUEES

Les membres du Directoire, usant des pouvoirs qui leur ont été conférés par l’Assemblée Générale Mixte en date du 31 mai 2018, ont constaté, à l’unanimité, l’atteinte ou non des différentes conditions de performance et de la condition de présence pour chacun des Bénéficiaires et ont constaté, à l’unanimité, l’attribution définitive de 248 032 actions de la Société d’une valeur nominale de 0,10 euro chacune au profit des personnes et dans les proportions suivantes :

Jérôme Rigaud : 124 016 actions

Frank Maccary : 124 016 actions

Les membres du Directoire ont constaté la réalisation définitive de l’augmentation de capital de 24 803,20 euros par l’émission de 248 032 actions ordinaires nouvelles de la Société, chacune d’une valeur nominale de 0,10 euro.

L’article 6 « Capital Social » des statuts de la Société a été mis à jour en conséquence.

Durée de la Période de Conservation

Les actions seront soumises à une Période de Conservation fixée à une année à compter de la date d’attribution définitive.

L’obligation légale des mandataires est de conserver les actions attribuées dans le cadre des plans pendant la durée de leur mandat.

Prochaine communication financière

25 juillet 2019, 8h00 CEST : chiffre d’affaires du 1er semestre 2019.

A propos de NAVYA

NAVYA est un leader français des systèmes de conduite autonome. Avec plus de 270 collaborateurs en France (Paris et Lyon) et aux États-Unis (Michigan), NAVYA conçoit, fabrique et commercialise une gamme de véhicules autonomes, sans conducteur, et électriques, qui combinent au plus haut niveau les technologies robotiques, numériques et automobiles. Depuis 2015, NAVYA a été la première société à mettre sur le marché et en service des solutions de mobilité autonome. NAVYA propose une gamme de deux véhicules autonomes : la navette AUTONOM® SHUTTLE, principal axe de développement, lancée en septembre 2015, dont plus de 115 exemplaires ont été commercialisés au 31 décembre 2018, notamment aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Suisse, au Japon et en Australie, et le robot-cab AUTONOM® CAB, présenté en novembre 2017, dont les premiers essais routiers vont prochainement démarrer. Créée en 2014 avec le support de Robolution Capital, fonds d’investissement géré par 360 Capital Partners, son actionnaire de référence, NAVYA a également à son capital les fonds Gravitation et Paris Region Venture Fund (Région Île-de-France) géré par Cap Décisif Management, ainsi que les groupes Valeo et Keolis.

NAVYA est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (code ISIN : FR0013018041 - NAVYA).

Pour plus d’informations : www.navya.tech

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse est susceptible de contenir certains éléments prospectifs, convictions ou opinions, y compris des déclarations relatives à l’activité, aux conditions financières, aux stratégies de la Société, à son développement et à la croissance de son chiffre d’affaires, aux résultats d’exploitation et aux projets, tendances, objectifs et attentes de la Société et de ses filiales. Les éléments prospectifs se reconnaissent souvent à l’emploi de verbes tels que « croire », « s’attendre à », « risquer », « envisager », « estimer », « viser », « planifier », « prévoir », « continuer », « supposer », « se positionner », « anticiper », ou de leur forme négative, de verbes au futur ou au conditionnel et d’autres expressions similaires. Les éléments prospectifs figurant dans les documents d’information traduisent les convictions et attentes de la Société et impliquent des risques et incertitudes en ce qu’ils ont trait à des événements et dépendent de circonstances futures. Lesdits risques et incertitudes sont notamment ceux évoqués ou identifiés au chapitre 4, « Facteurs de risque », du document de base enregistré par l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 5 juin 2018 sous le numéro I. 18-048 et faisant partie du prospectus visé par l'AMF le 11 juillet 2018 sous le numéro 18-309 dans le cadre de l'admission aux négociations d'Euronext Paris des actions de la Société. Malgré tous les efforts entrepris par la Société pour identifier les principaux facteurs en raison desquels les performances réelles pourraient varier sensiblement, plusieurs autres facteurs sont susceptibles de faire différer sensiblement les performances et évolutions réelles de celles exprimées ou sous-entendues par ces éléments ou prévisions et il ne peut être garanti que les informations figurant dans les éléments prospectifs correspondront effectivement aux performances ou évolutions réelles. Les performances antérieures de la Société et de ses filiales ne sauraient servir d’indication quant à leurs performances futures. Par conséquent, aucune garantie n’est donnée sur le fait que ces éléments ou prévisions se réaliseront ou que les objectifs seront atteints. Les éléments prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse sont valables uniquement à la date de leur publication et la Société décline expressément toute obligation ou tout engagement à en communiquer une quelconque mise à jour ou révision visant à faire état d’éventuelles évolutions des attentes ou des événements, conditions ou circonstances sur lesquels se fondent ces éléments prospectifs.

