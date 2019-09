NAVYA : annonce la réalisation de l'émission obligataire souscrite par ESMO Corporation

Regulatory News:

NAVYA (Paris:NAVYA) (FR0013018041- NAVYA), un leader des systèmes de conduite autonome, annonce la souscription par ESMO Corporation de 10 des 20 obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (ORNANE) pour un montant de 10 M€ ; la souscription des 10 ORNANE restantes et le versement du solde de 10 M€ correspondant devant intervenir dans les semaines qui viennent.

L'intégralité des 20 ORNANE souscrites par la société sud-coréenne seront assimilées entre elles et régies par les mêmes termes et conditions.

L’intégralité des informations relatives aux modalités de l’opération sont précisées dans le communiqué de presse du 28 juin dernier ainsi que dans les documents de l’Assemblée Générale Extraordinaire et Ordinaire du 6 septembre.

Comme indiqué dans les communiqués de presse précédents, le produit de l’émission des ORNANE sera principalement destiné au renforcement des activités de R&D en vue de faire progresser les systèmes de conduite autonome développés par NAVYA. Il contribuera en outre au déploiement commercial de la Société.

A cette occasion, Etienne Hermite, Président du Directoire de NAVYA a déclaré : « Je remercie notre partenaire ESMO Corporation pour sa confiance et me réjouis de la concrétisation de ce placement privé destiné au renforcement des activités de R&D en vue de faire progresser les systèmes de conduite autonome développés par NAVYA ».

En cas de conversion des 20 ORNANE, ESMO Corporation deviendra le deuxième actionnaire de NAVYA, détenant environ 20% du capital de la Société.

Actionnariat de NAVYA au 30 septembre 2019

sur la base de 29 210 315 actions et droits de vote Pré-conversion des obligations Post-conversion des obligations Actionnaires Nombre d’actions % de détention Nombre d’actions % de détention Robolution Capital 10 892 410 37,6% 10 892 410 30,1% ESMO Corporation - - 7 272 727 20,1% Valeo 3 888 645 13,4% 3 888 645 10,7% Keomotion 3 274 360 11,3% 3 274 360 9,0% Autres 11 154 900 37,7% 10 906 868 30,1% TOTAL 29 210 315 100,0% 36 235 010 100,0%

A propos d’ESMO Corporation

Depuis sa création en 1994, ESMO Corporation se spécialise dans la fabrication de faisceaux de câbles pour moteurs à combustion interne. Ces dernières années, ESMO Corporation s’est concentrée sur la diversification de son activité, la production de faisceaux de câbles pour véhicules électriques et la technologie des batteries au lithium pour apporter de la valeur ajoutée au marché. ESMO Corporation est une société sud-coréenne cotée à la bourse de Séoul (capitalisation boursière d’environ 360 M€, code ISIN : 073070:KS, KOSDAQ).

A propos de NAVYA

NAVYA est un leader français des systèmes de conduite autonome. Avec plus de 290 collaborateurs en France (Paris et Lyon) et aux États-Unis (Michigan), NAVYA ambitionne d’être l’acteur de référence pour la fourniture de systèmes de conduite autonome pour le transport de passagers et de biens. Depuis 2015, NAVYA a été la première société à mettre en service des solutions de mobilité autonome. La navette AUTONOM® SHUTTLE, principal axe de développement, a été lancée en septembre 2015 et plus de 130 exemplaires ont été commercialisés au 30 juin 2019, notamment aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Suisse, au Japon et en Australie. Le Tracteur AUTONOM® TRACT, dont les premiers essais routiers vont prochainement démarrer, est quant à lui destiné au transport de biens. Créée en 2014 avec le support de Robolution Capital, fonds d’investissement géré par 360 Capital Partners, son actionnaire de référence, NAVYA a également à son capital les fonds Gravitation et Paris Region Venture Fund (Région Île-de-France) géré par Cap Decisif Management, ainsi que les groupes Valeo et Keolis.

NAVYA est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (code ISIN : FR0013018041 - NAVYA).

Pour plus d’informations : www.navya.tech

