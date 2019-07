NAVYA : annonce la signature d'un protocole d'accord avec ESMO Corporation et SK Telecom pour co-développer une technologie de conduite autonome notamment à partir d'un réseau 5G

Regulatory News:

NAVYA (Paris:NAVYA)(FR0013018041- NAVYA), un leader des systèmes de conduite autonome, annonce avoir signé un protocole d’accord avec ESMO Corporation (073070:KS) et SK Telecom (017670:KS) dans le cadre d’un partenariat visant à développer des fonctionnalités de conduite autonome utilisant les technologies 5G, déjà déployées en Corée du Sud.

Park Jin-Hyo, Vice-Président Exécutif de SK Telecom, Jeong-Hun Kim, Président-Directeur Général d’ESMO Corporation et Étienne Hermite, Président du Directoire de NAVYA étaient réunis aujourd’hui à Séoul pour officialiser la signature de ce partenariat.

NAVYA apportera sa technologie de conduite autonome et ses compétences R&D pour intégrer des fonctionnalités liées aux réseaux 5G, à la supervision et au cloud computing.

ESMO Corporation sera en charge de la commercialisation des produits et services, notamment en B2B et B2G1, de la mise en place à terme d’une ligne d’assemblage de véhicules. ESMO Corporation sera également en charge de concevoir et localiser les composants ainsi que de mettre en place une plateforme de supervision.

Quant à SK Telecom, l’opérateur sera chargé d’apporter des briques de technologie (connectivité, etc.), d’accompagner la commercialisation des produits, notamment en B2B et en B2G et de fournir une infrastructure de conduite autonome en 5G.

En outre, les trois entreprises collaboreront au développement d’une plateforme pour véhicule autonome dédiée au divertissement et à l’information en temps réel.

A cette occasion, Etienne Hermite, Président du Directoire de NAVYA déclare : « Nous sommes très fiers de la signature de ce protocole d’accord avec ESMO Corporation et SK Telecom. Ce partenariat technologique et commercial sera source de nombreuses synergies qui permettront de faire progresser notre technologie. Je suis également persuadé que l’expertise de nos 3 groupes sera bénéfique au déploiement massif des véhicules autonomes en Asie du Nord-Est ».

Prochaine communication financière :

25 juillet 2019, 08h00 CEST : chiffre d’affaires du 1er semestre 2019.

A propos d’ESMO Corporation

Depuis sa création en 1994, ESMO Corporation se spécialise dans la fabrication de faisceaux de câbles pour moteurs à combustion interne. Ces dernières années, ESMO Corporation s’est concentré sur la diversification de son activité, la production de faisceaux de câbles pour véhicules électriques et la technologie des batteries au lithium pour apporter de la valeur ajoutée au marché. ESMO Corporation est une société sud-coréenne cotée à la bourse de Séoul (capitalisation boursière d’environ 360 M€, code ISIN : 073070:KS, KOSDAQ). Pour plus d’informations : http://esmo.co.kr/

A propos de SK Telecom

Fondé en 1984, SK Telecom, contrôlé par SK Group, l’un des plus gros conglomérats du pays, est le plus grand opérateur de téléphonie mobile en Corée du Sud en termes de chiffre d'affaires et de nombre d'abonnés. En décembre 2017, la société détenait environ 50% du marché, avec 30,2 millions d'abonnés mobiles. Son chiffre d'affaires a atteint 17 520 milliards de KRW en 2017. SK Telecom a fait progresser le développement des technologies mobiles allant de la 2G à la 4G, et pose actuellement des jalons importants dans son parcours vers la 5G. L'entreprise n'est pas seulement à la pointe de l'innovation dans le domaine des réseaux mobiles, elle est également présente dans les plateformes de services d’objets connectés ou de médias. SK Telecom est déterminé à jouer un rôle important dans la quatrième révolution industrielle en réalisant des innovations et en favorisant une croissance partagée avec d'autres acteurs de l'industrie. SK Telecom est une société sud-coréenne cotée à la bourse de Séoul (capitalisation boursière d’environ 14 Mds€, code ISIN : 017670:KS, KSE). Pour plus d’informations : https://www.sktelecom.com/index_en.html

A propos de NAVYA

NAVYA est un leader français des systèmes de conduite autonome. Avec plus de 270 collaborateurs en France (Paris et Lyon) et aux États-Unis (Michigan), NAVYA conçoit, fabrique et commercialise une gamme de véhicules autonomes, sans conducteur, et électriques, qui combinent au plus haut niveau les technologies robotiques, numériques et automobiles. Depuis 2015, NAVYA a été la première société à mettre sur le marché et en service des solutions de mobilité autonome. NAVYA propose une gamme de deux véhicules autonomes : la navette AUTONOM® SHUTTLE, principal axe de développement, lancée en septembre 2015, dont plus de 115 exemplaires ont été commercialisés au 31 décembre 2018, notamment aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Suisse, au Japon et en Australie, et le robot-cab AUTONOM® CAB, présenté en novembre 2017, dont les premiers essais routiers vont prochainement démarrer. Créée en 2014 avec le support de Robolution Capital, fonds d’investissement géré par 360 Capital Partners, son actionnaire de référence, NAVYA a également à son capital les fonds Gravitation et Paris Region Venture Fund (Région Île-de-France) géré par Cap Decisif Management, ainsi que les groupes Valeo et Keolis. NAVYA est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (code ISIN : FR0013018041 - NAVYA). Pour plus d’informations : www.navya.tech

1 Business to Business (B2B) et Business to Government (B2G).

