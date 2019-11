NAVYA : annonce le lancement d'un nouveau service de navettes autonomes entièrement intégré au réseau de transports en commun lyonnais

Expérimentation sur route ouverte pour la desserte du Parc Olympique Lyonnais

Avec la mise en service vendredi dernier de deux navettes autonomes, NAVYA (Paris:NAVYA) (FR0013018041- NAVYA), un leader des systèmes de conduite autonome, accompagne le développement technologique du réseau de transports en commun de la métropole lyonnaise.

Au cours des deux prochaines années, les navettes autonomes de NAVYA seront pleinement intégrées au réseau de transports en commun lyonnais et offriront un service régulier du lundi au samedi de 8h30 à 19h30 (sauf les jours de matchs et d’événements) entre la station de Tram Décines Grand Large (ligne T3) et le Parc Olympique Lyonnais. La nouvelle ligne N1 emprunte une partie de l’itinéraire de la ligne 85.

Le parcours des navettes, d’une distance de 1,4 Km, s’effectue dans un environnement routier urbain dense où plusieurs milliers de véhicules circulent quotidiennement. Ce nouveau service permet à NAVYA de relever plusieurs défis techniques majeurs avec le franchissement de 4 carrefours à feux tricolores dont un rond-point et 8 passages piétons à une vitesse moyenne de 13-15 Km/h et avec l’objectif de circuler à terme à une allure moyenne de 20-25 Km/h.

Ce service développé en collaboration avec le SYTRAL1 et l’opérateur de transport Keolis, s'inscrit dans le cadre du dispositif européen AVENUE, «Autonomous Vehicles to Evolve to New Urban Experience», sélectionnée par le projet européen HORIZON 2020, pour le développement des véhicules autonomes dans les villes européennes. Les villes de Genève, Luxembourg et Copenhague ont aussi été retenues comme sites pilotes.

A cette occasion, Etienne Hermite, Président du Directoire de NAVYA a déclaré : « Je tiens à remercier les partenaires de cette expérimentation qui illustre le leadership technologique et le savoir-faire de NAVYA en matière de mobilité autonome comme reconnue récemment à l’occasion du Dubai World Challenge for Self-Driving Transport. Cette collaboration atteste également de la pertinence des navettes autonomes au sein d’un réseau de transport pour répondre aux enjeux actuels de mobilité urbaine ».

A propos de NAVYA

NAVYA est un leader français des systèmes de conduite autonome. Avec plus de 290 collaborateurs en France (Paris et Lyon) et aux États-Unis (Michigan), NAVYA ambitionne d’être l’acteur de référence pour la fourniture de systèmes de conduite autonome pour le transport de passagers et de biens. Depuis 2015, NAVYA a été la première société à mettre en service des solutions de mobilité autonome. La navette AUTONOM® SHUTTLE, principal axe de développement, a été lancée en septembre 2015 et plus de 130 exemplaires ont été commercialisés au 30 juin 2019, notamment aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Suisse, au Japon et en Australie. Le Tracteur AUTONOM® TRACT, dont les premiers essais routiers vont prochainement démarrer, est quant à lui destiné au transport de biens. Créée en 2014 avec le support de Robolution Capital, fonds d’investissement géré par 360 Capital Partners, son actionnaire de référence, NAVYA a également à son capital les fonds Gravitation et Paris Region Venture Fund (Région Île-de-France) géré par Cap Decisif Management, ainsi que les groupes Valeo et Keolis.

NAVYA est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (code ISIN : FR0013018041 - NAVYA).

1 SYTRAL est le Syndicat Mixte des Transports pour le Rhône et l'Agglomération Lyonnaise, autorité qui organise tous les services et réseaux urbains et interurbains à cette échelle.

