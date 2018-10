NAVYA : et AXA lancent un partenariat pour développer des solutions d’assurance adaptées aux véhicules autonomes

Regulatory News :

A l’occasion de l’ouverture du Mondial de l’Automobile Paris 2018, NAVYA, un leader des véhicules autonomes et des nouvelles solutions de mobilité intelligente et partagée, et AXA, un leader mondial de l'assurance et de la gestion d'actifs, annoncent le lancement d’un partenariat d’une durée de 3 ans pour développer des solutions d’assurance adaptées aux véhicules autonomes.

Dans le cadre de ce partenariat, AXA proposera à NAVYA des solutions d’assurance pour l’accompagner dans son activité de constructeur mais aussi pour concevoir des offres d’assurance sur mesure pour ses clients opérateurs. Des actions de co-promotion seront également menées pour accompagner le développement de NAVYA en s’appuyant sur la force des deux marques. Enfin, grâce au partage de données, AXA approfondira sa connaissance des véhicules autonomes, notamment dans le but de proposer des solutions d’assurance toujours plus adaptées à cette nouvelle forme de mobilité.

« Ce partenariat avec AXA est une étape importante dans le développement de NAVYA. Pour un acteur de référence de la mobilité autonome, il est stratégique de pouvoir s‘associer à un leader mondial de l’assurance afin de développer une solution spécifique pour les utilisateurs des nouveaux services de transports, et ainsi contribuer à enrichir notre offre et améliorer notre qualité de service », a déclaré Christophe Sapet, Président du directoire de NAVYA.

« Nous sommes très heureux de lancer ce partenariat avec NAVYA. En l’accompagnant dans son développement, nous allons approfondir notre connaissance des risques liés à l’émergence des véhicules autonomes afin de proposer des offres et services toujours plus adaptés à nos clients. Dans la continuité de nos collaborations déjà annoncées avec des nouveaux acteurs innovants du transport, ce partenariat renforce notre ambition d’être l’assureur référent des nouvelles formes de mobilité », a commenté Guillaume Borie, Directeur de l'innovation du Groupe AXA.

A PROPOS DU GROUPE AXA

Le Groupe AXA est un leader mondial de l’assurance et de la gestion d’actifs, avec 160 000 collaborateurs au service de 105 millions de clients dans 62 pays. En 2017, le chiffre d’affaires IFRS s’est élevé à 98,5 milliards d’euros et le résultat opérationnel à 6,0 milliards d’euros. Au 31 décembre 2017, les actifs sous gestion d’AXA s’élevaient à 1 439 milliards d’euros.

L’action AXA est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris sous le mnémonique CS (ISIN FR0000120628 – Bloomberg : CS FP – Reuters : AXAF.PA). Aux États-Unis, l’American Depositary Share (ADS) d’AXA est cotée sur la plateforme de gré à gré OTCQX sous le mnémonique AXAHY.

Le Groupe AXA est présent dans les principaux indices ISR internationaux, dont le Dow Jones Sustainability Index (DJSI) et le FTSE4GOOD.

Il est l’un des membres-fondateurs des Principes pour l’Assurance Responsable (PSI : Principles for Sustainable Insurance) de l’Initiative Financière du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE FI), et est signataire des Principes des Nations Unies pour l’Investissement Responsable (UNPRI).

Ce communiqué de presse ainsi que l'information réglementée publiée par AXA en application des dispositions de l’article L.451-1-2 du Code monétaire et financier et des articles 222-1 et suivants du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF) sont disponibles sur le site Internet du Groupe AXA (axa.com).

Stratégie de Responsabilité d’entreprise du Groupe AXA :

axa.com/fr/a-propos-d-axa/strategie-engagements

Notations sociétales du Groupe AXA :

axa.com/fr/investisseurs/notations-sociales-indices-ethiques

A propos de NAVYA

NAVYA est un leader français des véhicules autonomes et des nouvelles solutions de mobilité intelligente et partagée.

Avec plus de 200 collaborateurs en France (Paris et Lyon) et aux États-Unis (Michigan), NAVYA conçoit, fabrique et commercialise une gamme de véhicules autonomes, sans conducteur, et électriques, qui combinent au plus haut niveau les technologies robotiques, numériques et automobiles.

Depuis 2015, NAVYA a été la première société à mettre sur le marché et en service des solutions de mobilité autonome. NAVYA propose une gamme de deux véhicules autonomes : la navette AUTONOM® SHUTTLE, lancée en septembre 2015, dont plus de 100 exemplaires ont déjà été produits à ce jour et 89 commercialisés dans 17 pays au 30 juin 2018, notamment aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Suisse, au Japon et en Australie, et le robot-taxis AUTONOM® CAB, présenté en novembre 2017, dont les premiers essais routiers vont prochainement démarrer.

Créée en 2014 par Christophe Sapet et Robolution Capital (fonds géré par 360 Capital Partners), son actionnaire de référence, NAVYA a également à son capital les fonds d’investissement Gravitation et Paris Region Venture Fund (Région Île-de-France) géré par Cap Decisif Management, ainsi que les groupes Valeo et Keolis.

NAVYA est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (code ISIN : FR0013018041- NAVYA).

Pour plus d’informations : www.navya.tech

