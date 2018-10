NAVYA : et Charlatte Manutention s’associent pour développer et commercialiser des véhicules industriels autonomes

Regulatory News:

NAVYA (FR0013018041- NAVYA) (Paris:NAVYA), un leader des véhicules autonomes et des nouvelles solutions de mobilité intelligente et partagée, et Charlatte Manutention, parmi les tous premiers constructeurs mondiaux de véhicules industriels et aéroportuaires électriques et thermiques, annoncent la création d’une filiale pour développer des solutions de tracteur autonome, notamment pour le transport de bagages dans les zones aéroportuaires.

Cette filiale va combiner la qualité et les performances reconnues du tracteur électrique à bagage T135 de Charlatte Manutention, l'appareil le plus vendu sur le marché avec plus de 12000 véhicules en exploitation dans le monde et une position de leader mondial sur le marché, avec le savoir-faire unique de NAVYA en matière de véhicules autonomes, pour développer une solution de transport autonome et efficace des bagages ou de fret de l'aérogare à l'aire de trafic de l'avion.

La filiale, contrôlée par NAVYA à 51%, gèrera le développement, la construction et la maintenance de l’AUTONOM TRACT. Le prototype du premier tracteur codéveloppé par NAVYA et Charlatte Manutention, l’AUTONOM TRACT AT135, sera présenté du 2 au 4 octobre 2018 lors du salon international dédié aux équipements d'assistance aéroportuaire au sol : l’International Airport GSE Expo de Las Vegas.

Jean Claude Fayat, Président Directeur Général du groupe Fayat, commente : « Avec ce partenariat avec NAVYA, Charlatte Manutention construit l'avenir du métier dans lequel il est leader mondial, le tracteur à bagage électrique. Nous sommes très enthousiastes de ce développement de solutions à la pointe de la technologie avec un partenaire aux produits et services aussi novateurs. Cela s'inscrit parfaitement dans la culture et la stratégie d'innovation du groupe Fayat, afin de créer de la valeur avec et pour nos clients et de leur apporter des bénéfices uniques. »

Christophe Sapet, Président du directoire de NAVYA déclare : « Nous sommes ravis d’être associés à Charlatte Manutention, l’un des leaders mondiaux des véhicules industriels et aéroportuaires électriques et thermiques, pour construire une offre de tracteur autonome dédiée et capter le potentiel de cet important marché. Ce développement s’inscrit parfaitement dans notre stratégie pour devenir un leader mondial des véhicules autonomes. »

A propos de Charlatte Manutention

Société du Groupe Fayat, Charlatte Manutention est leader mondial du tracteur à bagages électrique. Avec 140 collaborateurs en France et aux États-Unis, Charlatte Manutention a réalisé un chiffre d’affaires de 61 millions d’euros en 2017-2018.

Avec une présence dans 170 pays à travers ses 160 sociétés, et grâce à l’implication de ses 19 100 collaborateurs, le groupe Fayat, fondé en France en 1957, accompagne ses clients dans le monde entier, grâce à des solutions innovantes et durables pour le marché de la construction et dans les sept grands métiers autour desquels il s’est construit : Travaux Publics, Fondations, Bâtiment, Énergie & Services, Construction métallique et mécanique, Chaudronnerie et Matériel routier. En 2017, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 3,7 milliards d’euros.

Leader mondial et spécialiste du matériel routier, Fayat propose une gamme complète et performante d’équipements en adéquation avec chaque étape du cycle de vie de la route.

A propos de NAVYA

NAVYA est un leader français des véhicules autonomes et des nouvelles solutions de mobilité intelligente et partagée.

Avec plus de 200 collaborateurs en France (Paris et Lyon) et aux États-Unis (Michigan), NAVYA conçoit, fabrique et commercialise une gamme de véhicules autonomes, sans conducteur, et électriques, qui combinent au plus haut niveau les technologies robotiques, numériques et automobiles.

Depuis 2015, NAVYA a été la première société à mettre sur le marché et en service des solutions de mobilité autonome. NAVYA propose une gamme de deux véhicules autonomes : la navette AUTONOM® SHUTTLE, lancée en septembre 2015, dont plus de 100 exemplaires ont déjà été produits à ce jour et 89 commercialisés dans 17 pays au 30 juin 2018, notamment aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Suisse, au Japon et en Australie, et le robot-taxis AUTONOM® CAB, présenté en novembre 2017, dont les premiers essais routiers vont prochainement démarrer.

Créée en 2014 par Christophe Sapet et Robolution Capital (fonds géré par 360 Capital Partners), son actionnaire de référence, NAVYA a également à son capital les fonds d’investissement Gravitation et Paris Region Venture Fund (Région Île-de-France) géré par Cap Decisif Management, ainsi que les groupes Valeo et Keolis.

NAVYA est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (code ISIN : FR0013018041- NAVYA).

