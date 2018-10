30 octobre 2018

NAVYA et SALES-LENTZ inaugurent les premières navettes autonomes du Luxembourg

Sales-Lentz, un des principaux opérateurs de transport Luxembourgeois, a choisi les villes de Luxembourg et de Contern pour installer les premières navettes autonomes du Luxembourg et répondre à deux problématiques différentes.

Sales-Lentz améliore la mobilité des salariés industriels de Contern grâce à une navette autonome.

L'AUTONOM SHUTTLE de NAVYA répond à la problématique du premier et dernier kilomètre en circulant entre la gare de Sandweiler et le campus de Contern sans arrêt intermédiaire. La navette, actuellement gratuite, circule depuis le 21 septembre tous les matins entre 6h30 et 10h et en fin de journée de 16h30 à 19h.

« [C'est une] solution innovante et écologique pour couvrir le ''dernier kilomètre'' toujours critique pour les usagers des transports en commun. Évidemment l'idée a plu car elle correspond en tous points à notre volonté de développement et d'exploitation du Campus Contern : faciliter la vie des occupants et favoriser une exploitation la plus ''green'' possible », explique Virginie Ducommun, responsable marketing.

La ville de Luxembourg choisie par Sales-Lentz pour améliorer l'accès au centre-ville

Le 22 Septembre 2018, deux AUTONOM SHUTTLES de NAVYA ont été inaugurées à Luxembourg Ville afin de rendre accessible des zones difficiles d'accès et d'améliorer la fluidité des trajets. Les navettes autonomes circulent gratuitement toutes les 15 minutes entre l'ascenseur Pfaffenthal jusqu'au cimetière du Val des Bons Malades, en passant par le funiculaire.

Dans la continuité du projet européen HORIZON 2020

Deux des trois AUTONOM SHUTTLES de Luxembourg font parties du Consortium européen AVENUE H2020*, « Autonomous Vehicles to Evolve to New Urban Experience ». Il s'agit du Consortium ayant été retenu par le projet européen ART-07-2017 HORIZON 2020 pour le développement des véhicules autonomes dans les villes européennes, faisant de NAVYA le fournisseur officiel des navettes autonomes.

L'ambition du projet est de concevoir et réaliser des expérimentations grandeur nature de mobilité autonome en centre-ville. Trois autres grandes villes européennes font également partie de ces expérimentations, Lyon (2 navettes), Copenhague (3 navettes) et Genève (3 navettes).