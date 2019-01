NAVYA : met à jour son agenda financier 2019

Regulatory News:

NAVYA (FR0013018041- NAVYA) (Paris:NAVYA), le leader des véhicules autonomes et des nouvelles solutions de mobilité intelligente et partagée, met à jour aujourd’hui son agenda financier 2019.

24 janvier 2019 Chiffre d’affaires annuel 2018 27 mars 2019 Résultats annuels 2018 25 avril 2019 Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2019 19 juin 2019 Assemblée générale 25 juillet 2019 Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2019 26 septembre 2019 Résultats du 1er semestre 2019 24 octobre 2019 Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2019

(*) : Les communiqués seront diffusés avant ouverture des marchés. Informations soumises à modification.

A propos de NAVYA

NAVYA est un leader français des véhicules autonomes et des nouvelles solutions de mobilité intelligente et partagée. Avec plus de 250 collaborateurs en France (Paris et Lyon) et aux États-Unis (Michigan), NAVYA conçoit, fabrique et commercialise une gamme de véhicules autonomes, sans conducteur, et électriques, qui combinent au plus haut niveau les technologies robotiques, numériques et automobiles. Depuis 2015, NAVYA a été la première société à mettre sur le marché et en service des solutions de mobilité autonome.

NAVYA propose une gamme de deux véhicules autonomes : la navette AUTONOM® SHUTTLE, lancée en septembre 2015, dont plus de 100 exemplaires ont été commercialisés au 30 septembre 2018, notamment aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Suisse, au Japon et en Australie, et le robot-cab AUTONOM® CAB, présenté en novembre 2017, dont les premiers essais routiers vont prochainement démarrer. Créée en 2014 par Christophe Sapet et Robolution Capital (géré par 360 Capital Partners), son actionnaire de référence, NAVYA a également à son capital les fonds Gravitation et Paris Region Venture Fund (Région Île-de-France) géré par Cap Decisif Management, ainsi que les groupes Valeo et Keolis

NAVYA est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (code ISIN : FR0013018041- NAVYA).

Pour plus d’informations : www.navya.tech

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse est susceptible de contenir certains éléments prospectifs, convictions ou opinions, y compris des déclarations relatives à l’activité, aux conditions financières, aux stratégies de la Société, à son développement et à la croissance de son chiffre d’affaires, aux résultats d’exploitation et aux projets, tendances, objectifs et attentes de la Société et de ses filiales. Les éléments prospectifs se reconnaissent souvent à l’emploi de verbes tels que « croire », « s’attendre à », « risquer », « envisager », «estimer», « viser », « planifier », « prévoir », « continuer », « supposer », « se positionner », « anticiper », ou de leur forme négative, de verbes au futur ou au conditionnel et d’autres expressions similaires. Les éléments prospectifs figurant dans les documents d’information traduisent les convictions et attentes de la Société et impliquent des risques et incertitudes en ce qu’ils ont trait à des événements et dépendent de circonstances futurs. Lesdits risques et incertitudes sont notamment ceux évoqués ou identifiés au chapitre 4, « Facteurs de risque », du document de base enregistré par l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 5 juin 2018 sous le numéro I. 18-048 et faisant partie du prospectus visé par l'AMF le 11 juillet 2018 sous le numéro 18-309 dans le cadre de l'admission aux négociations d'Euronext Paris des actions de la Société. Malgré tous les efforts entrepris par la Société pour identifier les principaux facteurs en raison desquels les performances réelles pourraient varier sensiblement, plusieurs autres facteurs sont susceptibles de faire différer sensiblement les performances et évolutions réelles de celles exprimées ou sous-entendues par ces éléments ou prévisions et il ne peut être garanti que les informations figurant dans les éléments prospectifs correspondront effectivement aux performances ou évolutions réelles. Les performances antérieures de la Société et de ses filiales ne sauraient servir d’indication quant à leurs performances futures. Par conséquent, aucune garantie n’est donnée sur le fait que ces éléments ou prévisions se réaliseront ou que les objectifs seront atteints. Les éléments prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse sont valables uniquement à la date de leur publication et la Société décline expressément toute obligation ou tout engagement à en communiquer une quelconque mise à jour ou révision visant à faire état d’éventuelles évolutions des attentes ou des événements, conditions ou circonstances sur lesquels se fondent ces éléments prospectifs.

