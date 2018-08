NAVYA : mise en œuvre d’un contrat de liquidité avec Oddo BHF

Regulatory News:

NAVYA (Paris:NAVYA) (FR0013018041- NAVYA), un leader des véhicules autonomes et des nouvelles solutions de mobilité intelligente et partagée, annonce confier à Oddo BHF la mise en œuvre d’un contrat de liquidité à partir du 3 août 2018 pour une durée de 2 ans, renouvelable par tacite reconduction par périodes successives d’une année.

Conforme à la Charte de déontologie de l’AMAFI approuvée par la décision AMF du 21 mars 2011, ce contrat a pour objet l’animation des titres de NAVYA sur le marché d’Euronext Paris.

Pour la mise en œuvre de ce contrat, les moyens suivants ont été affectés au compte de liquidité : 400 000 €.

A propos de NAVYA

NAVYA est un leader français des véhicules autonomes et des nouvelles solutions de mobilité intelligente et partagée.

Avec plus de 200 collaborateurs en France (Paris et Lyon) et aux États-Unis (Michigan), NAVYA conçoit, fabrique et commercialise une gamme de véhicules autonomes, sans conducteur, et électriques, qui combinent au plus haut niveau les technologies robotiques, numériques et automobiles.

Depuis 2015, NAVYA a été la première société à mettre sur le marché et en service des solutions de mobilité autonome. NAVYA propose une gamme de deux véhicules autonomes : la navette AUTONOM® SHUTTLE, lancée en septembre 2015, dont plus de 100 exemplaires ont déjà été produits à ce jour et 89 commercialisés dans 17 pays au 30 juin 2018, notamment aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Suisse, au Japon et en Australie, et le robot-taxis AUTONOM® CAB, présenté en novembre 2017, dont les premiers essais routiers vont prochainement démarrer.

Créée en 2014 par Christophe Sapet et Robolution Capital (géré par 360 Capital Partners), son actionnaire de référence, NAVYA a également à son capital les fonds Gravitation et Paris Region Venture Fund (Région Île-de-France) géré par Cap Decisif Management, ainsi que les groupes Valeo et Keolis.

NAVYA est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (code ISIN : FR0013018041- NAVYA).

