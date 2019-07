NAVYA : présentera ses nouvelles orientations stratégiques et son chiffre d'affaires du premier semestre 2019 le 25 juillet 2019 avant ouverture des marchés

A cette occasion, NAVYA tiendra une conférence téléphonique le même jour à 13h

NAVYA (Paris:NAVYA) (FR0013018041- NAVYA), un leader des systèmes de conduite autonome, présentera ses nouvelles orientations stratégiques et son chiffre d’affaires semestriel 2019 le jeudi 25 juillet 2019 à 08h00.

À cette occasion, Étienne Hermite, Président du Directoire et Frank Maccary, Directeur financier, tiendront une conférence téléphonique en anglais à 13h00, heure de Paris, afin de répondre aux questions des investisseurs. Un support de présentation sera disponible dans l’onglet Investisseurs du site institutionnel de NAVYA.

Pour accéder à la conférence téléphonique, veuillez composer le numéro suivant puis le code d’accès :

- Depuis la France : +33 (0)1 72 72 74 03

- Depuis le Royaume-Uni : +44 20 7194 3759

- Depuis les Etats-Unis : +1 646 722 4916

- Code : 93 44 95 75 #

Afin d’accéder à la réécoute qui sera disponible pendant une période de 90 jours, veuillez composer les numéros et le code d’accès suivants puis suivre les instructions :

- Depuis la France : +33 (0)1 70 71 01 60

- Depuis le Royaume-Uni : +44 20 3364 5147

- Depuis les Etats-Unis : +1 646 722 4969

- Code : 41 88 64 552 #

Pour plus d’informations : www.navya.tech

