NAVYA : publie ses résultats du premier semestre 2019

NAVYA (FR0013018041- NAVYA), un leader des systèmes de conduite autonome, annonce ses résultats du 1er semestre de l’exercice 2019.

Etienne Hermite, Président du Directoire déclare : « La mobilité autonome représente l’avenir du transport de biens et de personnes. NAVYA a pour ambition d’être l’acteur de référence pour la fourniture de systèmes de conduite autonomes de niveau 4 pour des véhicules spécialisés dans le transport de personnes et de biens. Conformément aux orientations stratégiques annoncées en juillet, nous focalisons nos investissements sur le développement de notre technologie et avons ainsi presque triplé les investissements de R&D par rapport à l’an dernier.

Nos objectifs opérationnels sont les suivants :

- Réaliser à partir du 1er semestre 2020 les premiers tests de mise en service de « Full Autonom Level 4 » (sans opérateur à bord du véhicule) ;

- Initier en 2020 le déploiement de nos solutions technologiques de conduite autonome sur une à deux bases roulantes additionnelles.

Je me réjouis d’ores et déjà du succès des premiers tests de roulage de l’AUTONOM Tract sur lequel nous avons déployé, en partenariat avec Charlatte Manutention, notre architecture de capteurs et notre logiciel de conduite. Cela objective la flexibilité des solutions technologiques de NAVYA développées depuis plusieurs années sur notre navette.

Nous avons atteint au 1er semestre un nouveau record avec 47 déploiements de navettes à travers le monde et avons fortement structuré l’équipe de support clients, pour une activité de services qui représente désormais près de 20% de notre chiffre d’affaires ».

en k€ S1 2019 S1 2018 Chiffre d’affaires 6 150 8 980 Coûts de production (7 021) (7 246) Marge brute (870) 1 734 R&D (4 214) (1 751) Ventes et Marketing (2 824) (2 383) Frais généraux (4 616) (3 176) Résultat opérationnel récurrent (12 524) (5 576) Résultat opérationnel (13 183) (7 001) Résultat financier (631) 41 Résultat net (13 813) (6 960) Position de trésorerie 19 668 6 213

Activité commerciale et résultats financiers du 1er semestre 2019

Au cours du S1 2019, NAVYA a vendu 18 navettes AUTONOM® SHUTTLE et réalisé un chiffre d’affaires de 6,1 M€, en baisse de 32% par rapport au premier semestre 2018 durant lequel NAVYA avait bénéficié d’une commande exceptionnelle de 10 navettes par AVENUE, un consortium européen.

La part des Services enregistre une forte croissance pour atteindre 1,2 M€ au S1 2019 (+31%), soit 19,0% du chiffre d’affaires contre 9,9% au S1 2018. Cette montée en puissance est conforme à la stratégie de NAVYA de développer une gamme de services autour du véhicule autonome.

Le repli de la marge brute résulte de la baisse des volumes de ventes, engendrant une sous-activité et une moindre absorption des coûts fixes de production, et de la décision de structurer les équipes de support clients (maintenance, déploiement, supervision), afin d’accompagner les mises en place des mises à jour logicielles et la progression des déploiements.

Les charges d’exploitation constituées des frais de R&D, des dépenses de Ventes et Marketing et des frais généraux ont ainsi augmentées de 59% pour s’établir à 11,7 M€. Cette hausse s’explique notamment par le souhait de la Société d’accentuer ses investissements dans le développement de sa technologie comme en atteste la hausse des investissements en R&D (+141%) ; cela se traduit par une progression des frais de personnel (66% des charges totales) liée à l’augmentation du nombre de collaborateurs. En effet, la Société comptait 288 personnes au 30 juin 2019 à comparer à 215 collaborateurs un an plus tôt. La hausse s’explique également par les investissements réalisés en informatique et des frais de structure (juridiques, finances, achats, RH) plus importants.

La contraction du Résultat opérationnel et du Résultat net qui s’établissent respectivement à -13,2 M€ et -13,8 M€ contre -5,6 M€ et -7,0 M€ à la même période en 2018 est la conséquence d’une baisse des revenus et de la phase d’investissements dans laquelle NAVYA se trouve actuellement.

Au 30 juin 2019, la Société disposait d’une trésorerie de 19,7 M€ sans tenir compte de l’émission d’obligations convertibles de 20M€ en faveur d’ESMO Corporation.

Faits marquants du premier semestre 2019 et événements post clôture

Le 7 mars 2019, NAVYA a connu une évolution de sa gouvernance avec la nomination d’Etienne Hermite au poste de Président du Directoire.

Sur le plan financier, la Société a renforcé son capital au cours du premier semestre avec le tirage de la première tranche du financement conclu avec la Banque Européenne d’Investissement pour un montant de 15 M€.

NAVYA a par ailleurs signé un protocole d’accord avec ESMO Corporation dans le cadre d’un partenariat stratégique visant à adresser le marché d’Asie du Nord-Est, notamment la Corée du Sud, le Japon et la Chine. Concomitamment à cet accord, NAVYA a convenu d’un placement privé sous forme d’ORNANE1 entièrement souscrites par ESMO Corporation pour un montant de 20 M€. Après conversion des obligations, ESMO Corporation deviendrait le deuxième actionnaire de NAVYA, détenant environ 20% du capital de la Société.

Le premier semestre 2019 a également été riche en avancées opérationnelles majeures.

Au cours du semestre écoulé, les navettes NAVYA ont parcouru 70 000 Kms dont 91% en mode autonome. Ces indicateurs sont en progression par rapport à ceux de l’an dernier : au S1 2018 les véhicules avaient parcouru 40 000 Kms dont 85% en mode autonome.

Avec 47 déploiements de navettes à travers le monde vs. 45 au S1 2018, la Société établit un nouveau record. La Société a en outre obtenu 5 nouvelles autorisations de roulage sur route ouverte (Japon, Monaco, Norvège, Afrique du Sud et Abou Dabi) portant ainsi son nombre total d’autorisations à 19.

Par ailleurs, le premier semestre 2019 a été marqué par des avancées importantes des solutions de NAVYA avec le lancement de deux nouvelles versions logicielles et plusieurs mises à jour intégrant notamment :

- Amélioration des systèmes de localisation avec localisation et cartographie 3D;

- Adaptation intelligente et progressive de la vitesse en fonction des conditions de circulation;

- Gestion intuitive des zones de priorité (voies d’insertions, intersections et passages piétons);

- Nouvelle interface utilisateur permettant la visualisation en temps réel des obstacles;

- Amélioration de la qualité, du diagnostic et de la sécurité des opérations effectuées sans opérateur de sécurité

NAVYA a également annoncé le 5 juillet 2019 avoir signé avec ESMO Corporation et SK Telecom un protocole d’accord dans le cadre d’un partenariat visant à développer des fonctionnalités de conduite autonome utilisant des technologies 5G. Forts de leurs expertises respectives, la complémentarité des trois acteurs sera source de nombreuses synergies bénéfiques au déploiement massif des véhicules autonomes en Asie du Nord-Est.

Enfin, le premier véhicule Tract AT135 a été finalisé en juillet et a effectué des premiers tests sur site privé industriel au cours du mois d’août parcourant près de 150 Kms. Avec une moyenne de 7 tonnes déplacées en mode autonome à une vitesse maximale de 15 Km/h, la réussite de ces tests ouvre la voie à la préparation d’expérimentations à plus grande échelle.

Perspectives

D’un point de vue opérationnel, NAVYA va poursuivre les tests démarrés en août 2019 sur son véhicule AUTONOM Tract développé en collaboration avec Charlatte Manutention pour le transport de biens.

La Société entend aussi mener, à partir du 1er semestre 2020, les premiers tests de mise en service en autonomie complète de niveau 4 (sans opérateur de sécurité à bord) de sa navette et du véhicule Tract.

En parallèle, NAVYA souhaite initier le déploiement de sa technologie sur une à deux plateformes additionnelles au cours de l’exercice 2020.

Prochaine communication financière : janvier 2020, 17h45 CEST : chiffre d’affaires annuel.

Les comptes consolidés et le rapport financier du 1er semestre 2019 ont été arrêtés par le Directoire et revus, le 24 septembre 2019, par son Conseil de Surveillance.

A propos de NAVYA

NAVYA est un leader français des systèmes de conduite autonome. Avec près de 290 collaborateurs en France (Paris et Lyon) et aux États-Unis (Michigan), NAVYA ambitionne d’être l’acteur de référence pour la fourniture de systèmes de conduite autonome pour le transport de passagers et de biens. Depuis 2015, NAVYA a été la première société à mettre en service des solutions de mobilité autonome. La navette AUTONOM® SHUTTLE, principal axe de développement, a été lancée en septembre 2015 et plus de 130 exemplaires ont été commercialisés au 30 juin 2019, notamment aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Suisse, au Japon et en Australie. Le Tracteur AUTONOM® TRACT, dont les premiers essais routiers vont prochainement démarrer, est quant à lui destiné au transport de biens. Créée en 2014 avec le support de Robolution Capital, fonds d’investissement géré par 360 Capital Partners, son actionnaire de référence, NAVYA a également à son capital les fonds Gravitation et Paris Region Venture Fund (Région Île-de-France) géré par Cap Decisif Management, ainsi que les groupes Valeo et Keolis.

NAVYA est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (code ISIN : FR0013018041 - NAVYA).

Pour plus d’informations : www.navya.tech

