NAVYA : publiera ses résultats semestriels le 26 septembre 2019 après la clôture des marchés et tiendra une conférence téléphonique le même jour à 18h

NAVYA (FR0013018041- NAVYA) (Paris:NAVYA), un leader des systèmes de conduite autonome, publiera ses résultats semestriels le 26 septembre 2019 après la clôture des marchés.

À cette occasion, Étienne Hermite, Président du Directoire et Frank Maccary, Directeur financier, tiendront une conférence téléphonique en anglais à 18h00, heure de Paris, afin de répondre aux questions des investisseurs.

Un support de présentation sera disponible dans l’onglet Investisseurs du site institutionnel de NAVYA.

Pour accéder à la conférence téléphonique, veuillez composer le numéro suivant puis le code d’accès :

- Depuis la France : +33 (0)1 72 72 74 03

- Depuis le Royaume-Uni : +44 20 7194 3759

- Depuis les Etats-Unis : +1 646 722 4916

- Code : 520 606 83 #

Afin d’accéder à la réécoute qui sera disponible pendant une période de 90 jours, veuillez composer les numéros et le code d’accès suivants puis suivre les instructions :

- Depuis la France : +33 (0)1 70 71 01 60

- Depuis le Royaume-Uni : +44 20 3364 5147

- Depuis les Etats-Unis : +1 646 722 4969

- Code : 41 88 74 289 #

A propos de NAVYA

NAVYA est un leader français des systèmes de conduite autonome. Avec plus de 290 collaborateurs en France (Paris et Lyon) et aux États-Unis (Michigan), NAVYA ambitionne d’être l’acteur de référence pour la fourniture de systèmes de conduite autonome pour le transport de passagers et de biens. Depuis 2015, NAVYA a été la première société à mettre en service des solutions de mobilité autonome. La navette AUTONOM® SHUTTLE, principal axe de développement, a été lancée en septembre 2015 et plus de 130 exemplaires ont été commercialisés au 30 juin 2019, notamment aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Suisse, au Japon et en Australie. Le Tracteur AUTONOM® TRACT, dont les premiers essais routiers vont prochainement démarrer, est quant à lui destiné au transport de biens. Créée en 2014 avec le support de Robolution Capital, fonds d’investissement géré par 360 Capital Partners, son actionnaire de référence, NAVYA a également à son capital les fonds Gravitation et Paris Region Venture Fund (Région Île-de-France) géré par Cap Decisif Management, ainsi que les groupes Valeo et Keolis.

NAVYA est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (code ISIN : FR0013018041 - NAVYA).

Pour plus d’informations : www.navya.tech

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190918005513/fr/