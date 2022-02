NAVYA réalise un chiffre d'affaires 2021 de 10,2 M

Regulatory News:

NAVYA (FR0013018041- Navya), un leader des systèmes de conduite autonome, annonce un chiffre d’affaires de 10,2 M€ pour l’exercice clos le 31 décembre 2021.

Sophie Desormière, Présidente du Directoire de NAVYA, déclare : « Bénéficiant de fondamentaux technologiques renforcés grâce à des expérimentations menées en France et à l’international dans des conditions variées, NAVYA propose une offre pour le transport de biens et de personnes en phase avec les nouvelles mobilités urbaines. Les systèmes autonomes, zéro émission et de niveau 4 correspondent en effet à l’ambition des villes de proposer à leurs habitants une offre de transport durable, non polluante et plus fluide. 2021 a permis à NAVYA de renforcer sa technologie, et de préparer la phase de commercialisation de ses solutions via la signature de partenariats technologiques et industriels avec des acteurs de premier plan. En 2022, NAVYA capitalisera sur ses partenaires et leur réseau de distribution pour réussir le lancement de la commercialisation de ses systèmes de conduite autonome de niveau 4 ».

NAVYA a commercialisé 19 navettes Autonom® Shuttle au cours de l’année 2021 contre 23 unités en 2020 à un prix moyen par véhicule stable entre les deux exercices. La région EMEA est le premier marché de la Société, représentant 59% des ventes annuelles devant la région APAC (36%). Les revenus de l’activité Véhicules s’établissent ainsi à 6,0 M€. Au total, la base installée dépasse les 200 navettes Autonom® Shuttle déployées dans 25 pays, soit une progression de +10% par rapport à fin 2020.

A l’instar des deux précédents exercices, la part de l’activité Services qui regroupe notamment les revenus issus de la vente de licences, de la supervision ou encore de la maintenance, poursuit sa progression (+23%), bénéficiant de l’augmentation de la base installée. En 2021, la part des Services atteint 4,1 M€, soit 41% du chiffre d’affaires annuel contre 31% en 2020 et 19% en 2019.

Au total, la Société affiche un chiffre d’affaires 2021 stable à 10,2 M€.

2021 2020 2021 vs.

2020 2021 vs.

2020 Chiffre d’affaires Véhicules (K€) Revenus ponctuels 6 041 7 313 (1 272) -17% Chiffre d’affaires Services (K€) Revenus récurrents 4 122 3 356 766 +23% CA total (K€) 10 163 10 668 (505) -5% Part des Services dans le CA total 41% 31%

Faits marquants 2021 et événements post-clôture

En 2021, Navya a réalisé près de 50 nouveaux déploiements à travers le monde, lui permettant de poursuivre sa courbe d’apprentissage et d’accroître son leadership technologique dans la fourniture de systèmes de conduite autonome.

La signature de partenariats stratégiques avec des acteurs de premier plan (BlueBus, REE Automotive et VALEO), et la prochaine présentation en mars 2022 de l’offre de supervision à distance d’une flotte de navettes (Sheperding), constituent des avancées décisives en vue de la commercialisation des solutions de niveau 4.

En termes de gouvernance, le Directoire a été renforcé avec la nomination de Sophie Desormière en qualité de Présidente.

Développement commercial

- 1er service de navettes autonomes en Israël (site fermé) et au Royaume-Uni (route ouverte) ;

- Accélération du développement en Allemagne en partenariat avec VALEO, projet SMO (Shuttle Modellregion Oberfranken) ;

- Partenariat avec BlueBus : développement d’un bus électrique autonome de 6 mètres dans le cadre du programme EFIBA (Émergence Filière Bus Autonome) par France Relance ;

- Premier déploiement sur route ouverte avec un engagement de service à Saint-Quentin-en-Yvelines ;

Innovations technologiques

- Partenariat avec REE Automotive pour le développement d’un système autonome de niveau 4 intégrant la technologie REEcorner ;

- Certification CE de l’AUTONOM® TRACT AT135 et lancement d’une expérimentation en conditions réelles avec GEODIS sur le site d’un constructeur automobile ;

- Lancement d’une nouvelle version du logiciel Navya Drive® au meilleur standard technologique et industriel, fonctionnalités repensées pour les opérations complexes ;

- Supervision à distance d’une flotte de véhicules autonomes (Sheperding) à l’occasion du salon AUTONOMY PARIS les 16 & 17 mars 2022 ;

- Développement d’un système spécifique de sécurité pour la commercialisation des véhicules autonomes de niveau 4 en partenariat avec VALEO.

Position de trésorerie à 15,7 M€ au 31 décembre 2021

Au 31 décembre 2021, la Société dispose d’une trésorerie de 15,7 M€, contre 19,8 M€ à fin juin 2021.

Pour rappel, NAVYA a annoncé en juillet 2021 avoir sécurisé 7,5 M€ de subventions, notamment dans le cadre du plan France Relance, pour quatre de ses projets technologiques.

Pour accroître sa flexibilité financière et poursuivre ses investissements en R&D, NAVYA a également renouvelé en septembre 2021 sa ligne de financement en fonds propres avec Kepler Cheuvreux, agissant comme intermédiaire financier et s’étant engagé à souscrire à sa propre initiative un maximum de 11 000 000 actions, soit un montant d’émission de 29 M€1.

Stratégie et perspectives

En 2022, NAVYA poursuivra son développement commercial y compris au sein de nouvelles régions. Les dernières avancées technologiques, comme la supervision à distance, seront progressivement déployées dans le cadre d’expérimentations ciblées de navettes et de tracteurs logistiques.

En parallèle, NAVYA entend renforcer ses partenariats commerciaux au niveau régional pour préparer l’industrialisation des systèmes de conduite autonome et leur mise sur le marché.

Prochaine communication financière : 31 mars 2022 - Résultats annuels 2021

A propos de NAVYA

Créée en 2014, NAVYA est un leader français spécialisé dans la fourniture de systèmes de mobilité autonome et de services associés. Avec 270 collaborateurs en France (Paris et Lyon), aux États-Unis (Michigan) et à Singapour, NAVYA ambitionne d’être l’acteur de référence des systèmes de mobilité autonome de niveau 4 pour le transport de passagers et de biens. Depuis 2015, NAVYA a été la première société à mettre en service des solutions de mobilité autonome. La navette Autonom® Shuttle, principal axe de développement, est dédiée au transport de passagers. Depuis son lancement, plus de 200 exemplaires ont été commercialisés dans 25 pays au 31 décembre 2021. Le Tracteur Autonom® Tract est quant à lui destiné au transport de biens. Engagée dans une démarche RSE ambitieuse, la Société mène une politique active en la matière comme l’illustre l’obtention de la certification ISO 9001 en septembre 2021. Les groupes Valeo et Keolis font partie des actionnaires historiques de NAVYA.

NAVYA est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (code ISIN : FR0013018041 - Navya).

Pour plus d’informations : www.navya.tech

1 Sur la base indicative de la moyenne pondérée des cours des dix dernières séances de l’action Navya au 15 septembre 2021

