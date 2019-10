NAVYA : remporte les Prix « best Endurance & Reliability » et « best Consumer Experience » à l'occasion du Dubai World Challenge for Self-Driving Transport

Regulatory News:

NAVYA (Paris:NAVYA) (FR0013018041- NAVYA), un leader des systèmes de conduite autonome, a remporté deux des trois prix décernés lors du premier concours mondial organisé par l’Autorité des Routes et Transports (RTA) de Dubaï dédié aux acteurs du transport autonome de personnes pour des trajets restreints -first mile/last mile-, à vitesse réduite.

Ce concours s’inscrit dans la volonté de Dubaï d’accélérer l’adoption des solutions de mobilité intelligente pour atteindre l’objectif de rendre autonome 25% du système de transport d’ici 2030. Soucieux d’adresser les enjeux de mobilité urbaine, le « Dubai World Challenge for Self-Driving Transport » a attiré de nombreuses entreprises et institutions universitaires du monde entier en vue de réaliser des scénarios et des simulations de conduite autonome à Dubaï.

Lancé en février 2018, l’objectif du challenge consiste à transporter des personnes sur des trajets restreints -first mile/last mile-, à vitesse réduite, pour assurer des liaisons à partir des transports en commun, des zones de stationnement jusqu'à différents sites.

Ces expérimentations ont été menées dans des conditions climatiques extrêmes propres à la région. Les différents tests effectués ont permis d’évaluer la fiabilité et l’adaptabilité des systèmes dans des situations diverses : arrêt d'urgence, dépassement d'obstacles et gestion de divers scénarios de circulation tel que : feux de signalisation, passages piétons, travaux ou carrefour giratoire.

Après avoir été retenu parmi les 5 finalistes dans la catégorie « leader » au sein d’un échantillon total de 15 participants, NAVYA qui est positionné sur ce segment de marché, a remporté deux des trois prix décernés à savoir : « best Endurance & Reliability » et « best Consumer Experience ».

L’obtention de ces deux prix vient confirmer l’avancée technologique et la valeur ajoutée des solutions développées par NAVYA et renforce l’ambition de la Société dans cette zone géographique où aura lieu l’an prochain l’exposition universelle de 2020.

Ces récompenses s’accompagnent de dotations financières d’1 M$ chacune, ce qui permettra à la Société de renforcer ses activités de R&D en vue de faire progresser ses systèmes de conduite autonome de niveau 4 pour devenir l’acteur de référence des véhicules spécialisés dans le transport de personnes et de biens.

A cette occasion, Jérôme Rigaud COO de NAVYA a déclaré : « Nous sommes très fiers d’avoir remporté les Prix « best Endurance & Reliability » et « best Consumer Experience » dans le cadre de ce challenge mondial. Ces succès illustrent l’expertise technologique et le caractère différentiant des solutions développées par NAVYA. Nous remercions l’Autorité des Routes et Transports de Dubaï pour l’organisation de cette compétition et saluons également l’engagement sans faille de nos équipes qui a été un atout déterminant dans l’obtention de ces récompenses. »

