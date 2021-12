NAVYA renforce son Directoire avec la nomination de Sophie Desormière en qualité de Présidente

Pierre Lahutte, Président par interim, demeure membre du Directoire en charge de la Stratégie et du Développement des partenariats

NAVYA (FR0013018041- Navya) (Paris:NAVYA), un leader des systèmes de mobilité autonome, annonce la nomination de Sophie Desormière à la Présidence du Directoire de la Société.

Les membres du Conseil de Surveillance de la Société ont souhaité renforcer la gouvernance de NAVYA et ont approuvé à l’unanimité la nomination de Sophie Desormière en qualité de Présidente du Directoire. Elle prendra ses fonctions le mercredi 5 janvier 2022.

Après une année 2021 marquée par de nombreuses avancées opérationnelles, la nomination de Sophie permet à NAVYA d’intégrer un profil expérimenté pour assurer la transformation de la Société en vue du déploiement de solutions commerciales de mobilité autonome de niveau 4 en France et à l’étranger.

Dotée d’une solide expérience de 25 ans à des postes de Direction au sein de grands groupes internationaux, dont 17 ans dans l’industrie automobile et la mobilité chez Valeo et 8 ans dans l’industrie chimique chez Solvay, Sophie a également démontré ces dernières années sa capacité à établir des relations durables au sein d’écosytèmes de capital investissement avec des partenaires financiers américains et asiatiques sur des projets dans la mobilité.

Pierre Lahutte, Président par Interim de NAVYA au cours du second semestre 2021, conserve ses responsabilités dans les domaines de la Stratégie et des Partenariats au sein du Directoire, afin de poursuivre les discussions engagées avec des partenaires stratégiques de premier plan.

Charles Beigbeder, Président du Conseil de Surveillance de NAVYA, déclare : « Nous sommes très heureux d’accueillir Sophie Desormière comme Présidente du Directoire de NAVYA. Les 25 ans de management dans la conduite de projets d’innovation et de création de valeur au sein des leaders industriels Valeo et Solvay et son expérience en private equity constituent de formidables atouts pour notre entreprise. Nous nous réjouissons de l’arrivée de Sophie qui renforcera le Directoire à un moment charnière où, avec Pierre Lahutte, en charge de la Stratégie et des Partenariats, de Olivier Le Cornec, CTO, et de Benoit Jacheet, CFO, NAVYA démontre toujours plus chaque jour en France et à l’international son excellence dans le domaine de la mobilité autonome.

Je remercie Pierre Lahutte d’avoir assuré avec succès cette période de transition managériale. Au cours des six derniers mois, Pierre a engagé des discussions prometteuses avec plusieurs partenaires stratégiques de premier plan qu’il va poursuivre dans le cadre de ses responsabilités qu'il conserve au sein du Directoire de NAVYA ».

Sophie Desormière, Présidente du Directoire de NAVYA, ajoute : « Je suis très heureuse et enthousiaste de rejoindre les équipes NAVYA, un fleuron technologique français dans le domaine des nouvelles mobilités urbaines. Bénéficiant d’une solide expérience au niveau mondial, NAVYA offre des systèmes autonomes, zéro émissions et de niveau 4 en phase avec l’ambition des villes de réinventer de façon durable, moins polluante et plus fluide, la mobilité pour les personnes et les biens. Je suis impatiente de prendre mes fonctions et d’apporter mon expérience automobile, marketing et commerciale afin d’accélérer le développement de NAVYA et réaliser une croissance durable et rentable ».

Prochaine communication financière : 7 février 2022, 17h45 – Chiffre d’affaires 2021

