NAVYA : renouvelle sa ligne de financement en fonds propres pour renforcer sa flexibilité financière

NAVYA (Paris:NAVYA) (FR0013018041- Navya), un leader des systèmes de mobilité autonome, annonce aujourd'hui le renouvellement de sa ligne de financement en fonds propres avec Kepler Cheuvreux, agissant comme intermédiaire financier dans le cadre d’un engagement de prise ferme.

Conformément aux termes de l’accord, Kepler Cheuvreux s’est engagé à souscrire à sa propre initiative un maximum de 11 000 000 actions, représentant à titre indicatif un montant d’émission de 29 M€1, sur une période maximale de 24 mois, sous réserve que les conditions contractuelles soient satisfaites. Les actions seront émises sur la base d’une moyenne des cours de Bourse pondérée par les volumes sur les deux jours de bourse précédant chaque émission, diminuée d’une décote maximale de 5,0%. Ces conditions permettent à Kepler Cheuvreux de garantir la souscription des actions sur la durée.

NAVYA conserve la possibilité de suspendre ou de mettre fin à cet accord à tout moment.

Dans l’hypothèse d’une utilisation en totalité de cette ligne de financement, un actionnaire détenant 1,00% du capital de NAVYA avant sa mise en place, verrait sa participation passer à 0,78% du capital sur une base non diluée2.

À cette occasion, Pierre Lahutte, Président du directoire de NAVYA, a déclaré : «Ce dispositif de financement déjà mis en place l’an dernier a permis à la Société de lever de manière souple et modulable 14,7 M€ avec seulement 2,8% de décote effective. Le renouvellement de cette opération est motivé par notre souhait de maintenir notre flexibilité financière, en complément des autres sources de financement disponibles, pour poursuivre les investissements dans le développement de notre technologie et accompagner la stratégie de commercialisation de véhicules autonomes de niveau 4 dans des volumes commerciaux significatifs alors que le marché s’apprête à décoller ».

Le nombre d’actions émises dans le cadre de cet accord et admises aux négociations fera l’objet d’une communication sur le site Internet de NAVYA.

Cette opération a été mise en œuvre conformément à la 22ème résolution de l’Assemblée Générale des actionnaires du 4 juin 2021 et a donné lieu à un prospectus d’admission visé par l’AMF (n° de visa 21-403 en date du 15 septembre 2021 et accessible ici) lequel couvre également l’ensemble des actions potentielles à émettre sur exercice des valeurs mobilières susceptibles de donner accès au capital déjà émises et annoncés par NAVYA entre 2018 et 2020 et contient notamment une section 2 (page 15 et suivantes) sur les facteurs de risque ; étant rappelé que par nature ces instruments sont susceptibles de générer une dilution.

Cette opération a été conseillée et structurée par Vester Finance.

Suite à la signature du nouvel accord avec Kepler Cheuvreux et à l’approbation du prospectus, le Directoire de NAVYA, réuni le 16 septembre 2021, a décidé de suspendre temporairement la faculté de conversion des ORNANE à compter du 24 septembre 2021, pour une durée maximale de trois mois comme le permet le contrat d’émission.

Prochaine communication financière : Résultats semestriels 2021 - 28 septembre 2021

A propos de NAVYA

Créée en 2014, NAVYA est un leader français spécialisé dans la fourniture de systèmes de mobilité autonome et de services associés. Avec 280 collaborateurs en France (Paris et Lyon), aux États-Unis (Michigan) et à Singapour, NAVYA ambitionne d’être l’acteur de référence des systèmes de mobilité autonome de niveau 4 pour le transport de passagers et de biens. Depuis 2015, NAVYA a été la première société à mettre en service des solutions de mobilité autonome. La navette Autonom® Shuttle, principal axe de développement, est dédiée au transport de passagers. Depuis son lancement, plus de 180 exemplaires ont été commercialisés dans 23 pays au 31 décembre 2020. Le Tracteur Autonom® Tract est quant à lui destiné au transport de biens. Engagée dans une démarche RSE ambitieuse, la Société mène une politique active en la matière comme l’illustre l’obtention de la certification ISO 9001 en septembre 2021. Les groupes Valeo et Keolis font partie des actionnaires historiques de NAVYA. NAVYA est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (code ISIN : FR0013018041 - Navya). Pour plus d’informations : www.navya.tech

1 Sur la base indicative de la moyenne pondérée des cours des dix dernières séances de l’action Navya au 15 septembre 2021

2 Sur la base des 38 111 830 actions composant le capital social au 31 août 2021

