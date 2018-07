NAVYA : réussit son introduction en bourse sur le marché réglementé d’Euronext Paris

Le présent document ne doit pas être diffusé, ni directement, ni indirectement, aux États-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.

NAVYA (la « Société ») (Paris:NAVYA), un leader des véhicules autonomes et des nouvelles solutions de mobilité intelligente et partagée, annonce la réussite de son introduction en bourse sur le marché réglementé d’Euronext Paris (Compartiment B, Code ISIN : FR0013018041, Mnémonique : NAVYA, Eligible au PEA-PME).

L'offre révisée a été accueillie favorablement par les actionnaires français et les investisseurs institutionnels étrangers. Le prix d'offre a été fixé à 7,00 euros par actions.

NAVYA a levé environ 37,6 millions d'euros par émission d'actions nouvelles. Aucune action existante n'a été cédée et aucune option de surallocation n'a été consentie.

Sur la base du prix d'offre à 7,00 euros par action, la capitalisation boursière de NAVYA s’établit à environ 190 millions d'euros.

Christophe Sapet, Président du Directoire de NAVYA, déclare « Je suis très heureux d’annoncer la réussite de notre introduction en bourse sur Euronext Paris, étape structurante dans le développement de NAVYA. Cette opération nous permet de conserver notre leadership technologique, de développer notre organisation et d’investir dans des marchés connexes stratégiques. Elle permet également de développer nos solides bases actuelles pour devenir un leader mondial des véhicules autonomes. Nous tenons à remercier nos actionnaires historiques, le fonds Robolution Capital 1 (géré par 360 Capital Partners), Gravitation, et nos partenaires industriels et commerciaux qui sont également nos actionnaires, Keolis et Valeo, qui en soutenant cette opération témoignent de leur confiance dans notre capacité à atteindre nos objectifs. Enfin, je tiens à remercier également toutes mes équipes, sans qui rien de tout cela n’aurait été possible. »

Modalités de l’offre

Prix de l’offre

Le prix de l’offre au public en France et du placement global a été fixé à 7,00 euros par action. En conséquence, la capitalisation boursière de NAVYA sur Euronext Paris s’établit à environ 190 millions d'euros sur une base post-augmentation de capital non-diluée (soit approximativement 215 millions d'euros sur une base post-augmentation de capital pleinement diluée).

Taille de l’offre

Le produit brut de l’offre représente un montant total d’environ 37,6 millions d'euros.

Structure de l’offre

191.805 actions ont été allouées dans le cadre de l'offre à prix ouvert en France (représentant 1,3 million d'euros et environ 4% du nombre total d'actions souscrites).

5.185.338 actions ont été allouées dans le cadre du placement global (représentant environ 36,3 millions d'euros et environ 96% du nombre total d'actions souscrites).

Aucune option de surallocation ni stabilisation

Dans la mesure où la taille finale de l'augmentation de capital est inférieure au montant de 50 millions d'euros initialement envisagé dans la note d'opération visée par l'AMF sous le numéro 18-309 le 11 juillet, 2018, il n'y aura pas de surallocation des actions et aucune option de surallocation ne sera consentie. Aucune opération de stabilisation ne sera réalisée.

Début des négociations et règlement-livraison

24

Juillet Début des négociations des actions de l'offre sur Euronext Paris sous la forme de promesses d’actions (sur une ligne de cotation intitulée « NAVYA PROM ») 25

Juillet Règlement-livraison des actions de l’offre 26

Juillet Début des négociations des actions de la Société sur Euronext Paris (sur une ligne de cotation intitulée « NAVYA »)

Flottant

A l’issue de l’offre, le flottant de NAVYA représentera 13,6% du capital.

Evolution de l’actionnariat

A l’issue de l’offre, l’actionnariat de NAVYA se décomposera de la façon suivante :

Répartition de l'actionnariat

(sur une base non-diluée) Répartition de l'actionnariat

(sur une base diluée) Actionnaires Nombre d'actions et droits de vote % du capital et des droits de vote Nombre d'actions et droits de vote % du capital et des droits de vote FPCI Robolution Capital 1 (360 Capital Partners) 11.249.552 41,42% 11.249.552 36,68% Keomotion (Keolis) 3.888.645 14,32% 3.888.645 12,68% Valeo Bayen (Valeo) 3.888.645 14,32% 3.888.645 12,68% Christophe Sapet1 1.000.100 3,68% 2.495.100 8,14% Paris Region Venture Fund 1.103.250 4,06% 1.103.250 3,60% Gravitation 960.871 3,54% 960.871 3,13% Business angels et salariés 1.382.360 5,09% 3.395.460 11,07% Flottant 3.687.860 13,58% 3.687.860 12,02% Total 27.161.283 100% 30.669.383 100%

1 M. Christophe Sapet détient des actions directement et via sa holding personnelle, DV Investissements SC (808 947 961 RCS Lyon).

Chacun des engagements de souscription de FPCI Robolution Capital 1 (360 Capital Partners), Keomotion (Keolis), Valeo Bayen (Valeo) et Gravitation, tel que détaillé dans le communiqué de presse relatif à la fourchette de prix indicative révisée publié par la Société le 23 juillet 2018, a été servi, respectivement, à hauteur de 100% du montant de son engagement.

Engagements d'abstention et de conservation

La Société a pris un engagement d'abstention et de conservation pendant la période débutant le 23 juillet 2018 jusqu’à la date (incluse) qui est 180 jours calendaires après la date de règlement-livraison de l’offre, sans l’accord préalable écrit des établissements garants, sous réserve de certaines exceptions.

FPCI Robolution Capital 1, Gravitation, Paris Region Venture Fund, Valeo Bayen (Valeo) et Keomotion (Keolis) ont pris, chacun, un engagement d'abstention et de conservation pendant la période débutant le 23 juillet 2018 et jusqu’à la date (incluse) qui est 180 jours calendaires après la date de règlement-livraison de l’offre, sans l’accord préalable écrit des établissements garants, sous réserve de certaines exceptions.

DV Investissements a pris un engagement d'abstention et de conservation, sous réserve de certaines exceptions, pendant la période débutant le 23 juillet 2018 et jusqu'à la date (incluse) qui est (A) 180 jours calendaires après la date de règlement-livraison de l'offre, concernant au maximum 50% de toutes participations qu'elle détient dans toutes sociétés du Groupe, et (B) 365 jours calendaires après la date de règlement-livraison de l'offre, concernant le solde de toutes participations qu'elle détient dans toutes sociétés du Groupe après application de la clause (A) ci-dessus.

M. Christophe Sapet, en ce qui concerne les actions qu'il détient lui-même, et cinq autres dirigeants - Jérôme Rigaud (directeur des opérations), Frank Maccary (directeur financier), Pascal Lecuyot (directeur de la technologie), Henri Coron (directeur du développement commercial) et Nicolas de Crémiers (directeur du marketing), en ce qui concerne les BSPCE et options de souscription d'actions qu'ils détiennent et les actions susceptibles d'être émises suite à l'exercice de ces BSPCE et options de souscription d'actions, ont pris, chacun, un engagement d'abstention et de conservation pendant la période débutant le 23 juillet 2018 et jusqu’à la date (incluse) qui est 365 jours calendaires après la date de règlement-livraison de l’offre, sans l’accord préalable écrit des établissements garants, sous réserve de certaines exceptions.

Nonobstant les engagements d'abstention et de conservation précités, M. Christophe Sapet aura la possibilité de céder, directement ou indirectement par l'intermédiaire de DV Investissements, un nombre d'actions correspondant à un produit de cession de 1,2 millions d'euros à compter du trentième jour calendaire suivant le 25 juillet 2018, sous réserve que ce produit de cession soit consacré à l'exercice de ses BSPCE ou aux frais y afférents.

Etablissements Garants

Credit Suisse et Natixis interviennent en qualité de Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés.

CREDIT SUISSE NATIXIS

BEYOND BANKING

Prochain rendez-vous

NAVYA publiera son chiffre d'affaires trimestriel pour le deuxième trimestre 2018 le 27 juillet 2018 (après bourse)

Information disponible au public

Des exemplaires du Prospectus peuvent être obtenus gratuitement sur demande auprès de NAVYA, 1 rue du Docteur Pierre Fleury Papillon - 69100 Villeurbanne, France ; le Prospectus peut également être consulté sur le site Internet de la Société dédié à son introduction en bourse ((www.navya-corp.com) et sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org).

NAVYA attire l’attention des investisseurs sur la Section 4 « Facteurs de risque » du document de base enregistré auprès de l’AMF le 5 juin 2018 sous le numéro I. 18-048, concernant notamment les risques liés à la législation et la réglementation régissant l’exploitation de véhicules autonomes sur les voies publiques, au renforcement de la concurrence dans le secteur des véhicules autonomes, à l’évolution des technologies et le risque de liquidité, et sur la Section 2 « Facteurs de risque relatifs à l’offre » de la note d’opération faisant partie du prospectus visé par l’AMF sous le numéro 18-309 le 11 juillet 2018, concernant notamment le risque de liquidité. Les risques évoqués dans ces documents, s’ils se concrétisent, seraient susceptibles de nuire considérablement à l’activité de la Société, à sa situation financière, au résultat de ses opérations ou à ses perspectives, ainsi qu’au cours de bourse des actions.

A propos de NAVYA

NAVYA est un leader français des véhicules autonomes et des nouvelles solutions de mobilité intelligente et partagée.

Avec plus de 200 collaborateurs en France (Paris et Lyon) et aux États-Unis (Michigan), NAVYA conçoit, fabrique et commercialise une gamme de véhicules autonomes, sans conducteur, et électriques, qui combinent au plus haut niveau les technologies robotiques, numériques et automobiles.

Depuis 2015, NAVYA a été la première société à mettre sur le marché et en service des solutions de mobilité autonome. NAVYA propose une gamme de deux véhicules autonomes : la navette AUTONOM® SHUTTLE, lancée en septembre 2015, dont 100 exemplaires ont déjà été produits à ce jour et 67 commercialisés dans 16 pays au 31 mars 2018, notamment aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Suisse, au Japon et en Australie, et le robot-taxis AUTONOM® CAB, présenté en novembre 2017, dont les premiers essais routiers vont prochainement démarrer.

Créée en 2014 par Christophe Sapet et Robolution Capital (géré par 360 Capital Partners), son actionnaire de référence, NAVYA a également à son capital les fonds Gravitation et Paris Region Venture Fund (Région Île-de-France) géré par Cap Decisif Management, ainsi que les groupes Valeo et Keolis.

Pour plus d’informations : www.navya.tech

