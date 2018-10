NEOEN : fourchette indicative fixée entre 16 et 19 euros

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Neoen lance son introduction en bourse sur le marché réglementé d’Euronext Paris. Le premier producteur indépendant français d’énergie exclusivement renouvelable entend lever environ 640 millions d'euros sur la base du point médian de la fourchette indicative de prix (entre 16 euros et 19 euros par action) et avant exercice de l'option de surallocation, dont environ 450 millions d'euros d'actions nouvelles, et environ 164 et 26 millions d'euros d'actions respectivement cédées par le FPCI Capenergie II et le FPCI Fonds ETI 2020.En cas d'exercice intégral de l'option de surallocation, le montant global de l'offre pourrait ainsi être porté à un maximum de 711,5 millions d'euros, sur la base du point médian de la fourchette indicative de prix.Impala s'est engagée à souscrire à l'offre à hauteur maximum d'environ 170 millions d'euros afin de demeurer l'actionnaire majoritaire de la société.Le FPCI Capenergie 3, le Fonds Stratégique de Participation et la société Celeste Management SA se sont respectivement engagés à placer un ordre de 17,5, 90 et 25 millions d'euros.L'offre débutera le 4 octobre 2018. Elle devrait se clôturer le 15 octobre 2018 à 17 heures (heure de Paris).La fixation du prix de l'offre est prévue le 16 octobre 2018 pour une négociation sur le marché réglementé d'Euronext Paris qui débuterait le 17 octobre 2018, sous la forme de promesses d'actions