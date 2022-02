Paris, le 9 février 2022 – 8 h00 CET - Néovacs (Euronext Growth Paris : ALNEV) annonce un investissement dans la société Medical Devices Venture (Euronext Access+ Paris : MLMDV), plateforme d'investissement et d'accélération dans la MedTech, dans le cadre d'un placement privé préalable à l'inscription des titres de la société sur le marché Euronext Access+.

MDV, une plateforme unique d'accélération des nouvelles technologies de santé

Lancée en juin 2021, Medical Devices Venture est une plateforme unique d'investissement et d'accélération de nouvelles technologies de la santé. Medical Devices Venture s'associe avec des chercheurs porteurs de projets technologiques innovants, mettant le patient au cœur du système de santé, maturés au sein de Sociétés d'Accélération de Transfert de Technologie ou ‘SATT', des structures parapubliques visant à transformer des idées en propriété intellectuelle. Au travers d'une prise de participation, aux côtés des chercheurs et des “SATT”, Medical Devices Venture s'engage directement dans le développement de ces nouvelles technologies et leur passage à un stade industriel.

À ce jour, Medical Devices Venture a annoncé sa participation dans la création de 3 sociétés innovantes :

Dextrain , qui aide les patients à recouvrer la dextérité manuelle après un AVC ;

, qui aide les patients à recouvrer la dextérité manuelle après un AVC ; Poladerme , l'intelligence artificielle au service de la dermatologie et de la cosmétologie ;

, l'intelligence artificielle au service de la dermatologie et de la cosmétologie ; LifiMed, la transmission de données ultra sécurisée et sans ondes radio pour le milieu hospitalier.

Medical Devices Venture a également investi dans le développement de MDV IT, l'entité de Medical Devices Venture regroupant les capacités et le savoir-faire dans les domaines de l'ingénierie, du suivi de fabrication, de l'intégration et de la logistique au service des établissements de santé et des start-ups du Groupe, pour lesquelles ce support constitue un véritable levier de développement.

Medical Devices Venture a pour ambition de constituer un groupe industriel français de premier plan au travers d'un portefeuille d'entreprises de MedTech proposant des technologies innovantes reposant sur des dispositifs médicaux ou des technologies au service de la santé, industrialisables à grande échelle et sur des segments de marché offrant un potentiel pour détenir des positions de niche de premier plan. L'Europe, où Medical Devices Venture entend focaliser son développement, représente 24% du marché mondial des dispositifs médicaux et devrait atteindre 122 milliards de dollars dès 2021 puis 145 milliards de dollars en 2025, représentant une progression attendue de 18%[1].

3ème investissement stratégique de Néovacs et nouveau véhicule d'investissement dans la MedTech

Dans le cadre de la levée de fonds de Medical Devices Venture préalable à son introduction en Bourse sur le marché Access+ d'Euronext, Néovacs a investi à hauteur de 1,0 M€.

Cet investissement a vocation à faire de Medical Devices Venture le nouveau véhicule d'investissement privilégié dans l'univers de la MedTech. Medical Devices Venture a ainsi vocation à identifier des projets prometteurs accompagnés sur le plan financier et managérial. À ce titre, Hugo Brugière, PDG de Néovacs, et Vincent Serra, Directeur Scientifique, ont rejoint le Comité stratégique de Medical Devices Venture. Afin de renforcer son engagement sur certains dossiers, Néovacs pourra intervenir en qualité de co-investisseur aux côtés de Medical Devices Venture.

En parallèle, Néovacs continue d'explorer en direct les opportunités d'investissements dans des sociétés BioTech, à l'image de Bio Detection K9, société spécialisée dans la détection canine de bactéries et de virus et notamment du covid-19, et Signia Therapeutics, société de biotechnologie qui met en œuvre une stratégie de rupture pour la recherche de médicaments contre les infections et les pathologies respiratoires.

Cette activité permet de diversifier le risque porté par Néovacs en investissant dans des projets ambitieux mais réalistes.

Hugo Brugière, PDG de Néovacs, déclare : « Je suis très heureux d'annoncer ce nouvel investissement stratégique qui illustre la montée en puissance de notre modèle de prise de participations dans des sociétés à fort potentiel. Medical Devices Venture va devenir la tête chercheuse et le support d'incubation des MedTech pour Néovacs et un formidable accélérateur dans le domaine. Nous partageons une même culture entrepreneuriale avec les équipes de Medical Devices Venture et sommes convaincus que l'alliance de nos savoir-faire permettra de créer de la valeur pour les actionnaires de nos deux entreprises. »

À PROPOS DE NÉOVACS

Néovacs est une société de biotechnologie française, cotée sur Euronext Growth depuis 2010, spécialisée dans les vaccins thérapeutiques ciblant le traitement des maladies auto-immunes. Sa technologie innovante appelée Kinoïde®, brevetée jusqu'en 2038, permet d'induire une réponse immunitaire polyclonale, applicable dans plusieurs indications. Néovacs a développé l'IFNα Kinoïde pour le traitement du lupus dans une étude clinique de phase IIb. L'étude principale est terminée, les résultats complets ont été présentés au 13ème congrès international 2019 du lupus. La Société a également terminé des travaux précliniques prometteurs avec un autre vaccin thérapeutique, l'IL-4/IL-13 Kinoïde, pour le traitement des allergies. L'ambition de cette « approche Kinoïde® » est de permettre aux patients de mieux supporter un traitement à vie qui serait plus efficace, bien toléré et très souple dans son administration. Pour plus d'informations : www.neovacs.fr

