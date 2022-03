Nestlé et Mondelez International annoncent cesser leurs investissements en Russie, mais continueront à fournir des produits essentiels. Philip Morris réduit sa production dans le pays, Imperial Brands suspend ses activités et British American Tobacco Plc suspend ses investissements mais maintient ses activités. PlayStation de Sony stoppe ses expéditions et opérations en Russie.

A voir ici :