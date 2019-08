NETAPP devrait souffrir à Wall Street après son profit warning

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

NetApp a abaissé jeudi ses perspectives financières pour le premier trimestre de son exercice fiscal 2020 (clos fin juillet). Ainsi, le spécialiste américain du stockage informatique anticipe désormais sur la période un bénéfice net par action de 30 à 35 cents (contre 56 à 64 cents auparavant), un chiffre d’affaires compris entre 1,22 et 1,23 milliard de dollars (contre de 1,32 à 1,47 milliard auparavant) et un bénéfice par action ajusté de 55 à 60 cents (contre de 78 à 86 cents précédemment).Ces nouveaux objectifs sont bien loin de rejoindre les attentes moyennes du marché : un bénéfice par action ajusté de 83 cents et un chiffre d'affaires de 1,39 milliard.