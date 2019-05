NETAPP : publication décevante

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le spécialiste du stockage informatique NetApp devrait être sous pression à l’ouverture en raison de résultats et de perspectives inférieurs aux attentes. Au quatrième trimestre, clos fin avril, le groupe a enregistré un bénéfice net de 396 millions de dollars, soit 1,59 dollar par action, contre un bénéfice net de 290 millions de dollars (1,06 dollar par action) un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,22 dollar, inférieur de 4 cents au consensus FactSet.Le chiffre d'affaires a, lui, reculé d'environ 3% à 1,59 milliard de dollars alors que Wall Street visait 1,64 milliard de dollars.Pour le premier trimestre, NetApp cible un bénéfice par action hors éléments exceptionnels compris entre 78 et 86 cents et un chiffre d'affaires situé entre 1,315 et 1,465 milliard de dollars. Le consensus était de respectivement 1,05 et de 1,5 milliard de dollars. Sur l'exercice, il vise un chiffre d'affaires dans le bas de la fourchette de 2,5% à 7,5%.Enfin, le dividende trimestriel va être augmenté de 20% à 0,48 cents par action.