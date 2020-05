NETAPP rachète CloudJumper

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

NetApp, spécialiste des services de données dans le Cloud, a annoncé l'acquisition de CloudJumper, un acteur majeur sur les marchés de l'infrastructure de bureau virtuel (VDI) et des services de bureau à distance (RDS)." La capacité à offrir une expérience de bureau virtuel cohérente à grande échelle tout en maintenant les données disponibles et sécurisées sans sacrifier les performances, a toujours été importante et est particulièrement critique dans l'environnement sans précédent d'aujourd'hui", déclare Anthony Lye, Vice-Président et Directeur Général des services de données Cloud de NetApp.