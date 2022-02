NETFLIX : seulement 5,5 millions d'abonnés en Inde, loin de ses rivaux

Netflix peine à atteindre ses objectifs en Inde. Le géant du streaming visait 100 millions d'abonnés dans le pays, mais n'en a pour l’instant que 5,5 millions. Ses concurrents, Amazon Prime et Disney Plus, qui détient les droits de diffusion des matchs de cricket de la ligue indienne, compteraient respectivement 16 et 50 millions d'abonnés. Pour rappel, Netflix a dépensé 400 millions de dollars entre 2019 et 2020 pour des productions locales.

A voir ici :