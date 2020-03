NETGEM : pertes en 2019 (résultat net part du groupe)

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Netgem a accusé en 2019 une perte nette de 7 millions d'euros (résultat net part du groupe) contre un résultat de 200 000 euros en 2018. Le résultat opérationnel du spécialiste des solutions de télévision par internet est de 700 000 euros après 4,4 millions d'euros lors de l'exercice précédent. La marge brute est en baisse de 530 points de base à 13,2%. L'Ebitda est, quant à lui, en fort recul de 72% à 700 000 euros. Pour 2020, la société précise que son offre de services continuera à s’enrichir dans un double objectif d’améliorer l’attractivité et la fidélisationNetgem ajoute qu'il poursuit sa croissance en France et en Grande-Bretagne, accompagne le développement opérationnel d'Elisa en Finlande, et expérimente en Allemagne.La société ajoute que les mesures nécessaires sont prises pour limiter l'impact de la crise sanitaire COVID-19.Le chiffre d'affaires consolidé est en baisse de 40% à 25,3 millions d'euros.Le groupe indique qu'il a enregistré une charge exceptionnelle d'impôt de 4 millions d'euros lors de l'exercice 2019. La trésorerie de Netgem à la fin de l'année 2019 s'élève à 8,5 millions d'euros, soit une diminution de 2,5 millions par rapport à 2018.“2019 a été une annnée de transformation profonde afin de se positionner en fournisseur de services sur le marché du Très Haut Débit. Le groupe, avec une situation financière solide, est armé pour en saisir les opportunités. Sa nouvelle organisation et ses nouveaux produits sont désormais dédiés à cette nouvelle stratégie et au retour progressif à une dynamique de croissance ” a déclaré Mathias Hautefort, son directeur général.