NEWSMAKER-Le chemin improbable d'un économiste costaricien vers la présidence

Rodrigo Chaves était un économiste méconnu dans son pays natal, le Costa Rica, jusqu'à ce qu'une série de revers personnels le propulse dans un bref et malheureux passage au gouvernement, puis dans la course à la présidence, qu'il a remportée dimanche.

Chaves a occupé des postes à travers le monde pendant près de trois décennies à la Banque mondiale, jusqu'à son départ après qu'une enquête sur des plaintes de harcèlement sexuel ait révélé qu'il avait commis des écarts de conduite, allégations qu'il a maintes fois démenties.

Démissionnant de la banque en 2019, Chaves, 60 ans, a subi un autre coup dur lorsqu'une de ses sœurs, qui s'occupait de sa mère, est morte d'un cancer en octobre de la même année.

Quelques jours plus tard, le président Carlos Alvarado a invité Chaves à devenir ministre des Finances. Mais il a démissionné sept mois plus tard, reprochant à Alvarado de privilégier les questions politiques par rapport au raisonnement économique dans ses prises de décision.

"On dit que je suis très arrogant et très dictatorial, mais je pense que je dis les choses comme elles sont, et les gens n'aiment pas ça", a déclaré Chaves pendant la campagne présidentielle.

Pourtant, le ministère des Finances a attisé son intérêt pour la politique et est devenu un tremplin pour ses aspirations présidentielles, alors même qu'il se consacrait aux soins de sa mère malade.

Quelques jours avant sa mort en septembre 2020, il lui a annoncé qu'il allait se présenter à la présidence, avec pour objectif de mettre fin aux privilèges de la classe politique traditionnelle et de s'attaquer à la pauvreté qui touche près d'un quart de la population du pays d'Amérique centrale.

Après avoir trompé les experts en arrivant en deuxième position lors du premier tour de scrutin en février, Chaves a achevé sa transformation dimanche soir, en battant l'ancien président Jose Maria Figueres au second tour par 53 % contre 47 %.

PUGNACIOUS

Né en 1961 dans une famille nombreuse de la classe moyenne inférieure de la capitale San Jose, Chaves a obtenu un doctorat en économie appliquée et en marchés et institutions financières de l'Université d'État de l'Ohio aux États-Unis.

Il a ensuite dirigé et participé à des équipes de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI) pour évaluer les marchés financiers des pays émergents.

Sa carrière de 27 ans à la Banque mondiale l'a conduit dans 45 pays d'Amérique, d'Europe et d'Asie.

Mais en 2018, deux collègues féminines ont déposé des plaintes alléguant un comportement sexuel inapproprié remontant à plusieurs années, selon le site Web de Chaves.

La Banque mondiale a mené un examen interne au cours duquel elle a déterminé que Chaves avait commis une faute et l'a sanctionné, a déclaré Chaves. Chaves a déclaré être retourné au Costa Rica à cette époque pour diriger le ministère des finances.

"Je n'ai jamais touché de manière inappropriée, insulté ou mis intentionnellement une femme mal à l'aise", a-t-il déclaré sur son site Web. "Je suis revenu au Costa Rica parce que je le voulais".

Luz Mary Alpizar, présidente du Parti du progrès social-démocrate (PPSD) de Chaves, a déclaré qu'elle regrettait les allégations mais que son parti voyait toujours en Chaves un candidat idéal.

Certains critiques ont accusé le PPSD de dépenses de campagne inappropriées, des allégations en cours d'examen par les autorités électorales. Chaves a déclaré qu'il n'était pas impliqué dans la supervision du financement du parti.

Les électeurs ont été attirés par les discours enflammés de Chaves et son opposition aux partis traditionnels, selon les analystes.

Le désormais président élu a proposé de réduire le coût de la vie par des décrets qui feraient baisser le prix du riz, de l'électricité, des médicaments et des fournitures agricoles.

Il a également suggéré d'organiser des référendums pour contourner le parlement, où le PPSD n'aura que 10 des 57 sièges.

Son style conflictuel et son programme politique ont suscité des comparaisons avec d'autres leaders anti-establishment des Amériques, tels que l'ancien président américain Donald Trump, le Salvadorien Nayib Bukele et le Brésilien Jair Bolsonaro.

Chaves est marié à une économiste de Lettonie, sa deuxième épouse, et a deux filles.