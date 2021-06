NFL Biosciences : la vague d'IPO continue de déferler

NFL Biosciences a annoncé jeudi le lancement de son processus d'introduction en Bourse, dernier épisode de la frénésie d'IPO qui touche Paris depuis quelques semaines.





Cette société biopharmaceutique basée à Montpellier, qui développe des médicaments botaniques pour le traitement des dépendances et addictions, prévoit une offre globale de 5,26 millions d'euros, susceptible d'être portée à huit millions d'euros.



NFL dit avoir l'intention de s'introduire sur le marché dans une fourchette de prix comprise entre 3,40 et 4,60 euros par action.



La société développe actuellement un candidat médicament botanique composé de protéines naturelles extraites de feuilles de tabac, et dépourvu de nicotine, comme aide au sevrage tabagique.



Ce dérivé d'un traitement sous-cutané de désensibilisation qui avait été développé par l'Institut Pasteur contre les allergies chez les travailleurs des manufactures de tabac doit faire l'objet d'un essai de Phase II/III qui sera conduit en Australie.



Le placement et l'offre à prix ouvert ouvrent aujourd'hui et se clôtureront à la fin du mois.



Cette nouvelle entrée en Bourse confirme l'engouement des jeunes pousses pour la place parisienne, qui voit déferler une vague d'IPO depuis deux mois.



'L'intérêt fort des particuliers pour la Bourse est toujours présent et contribue grandement au succès des IPO actuelles', expliquent ce matin les équipes d'EuroLand Corporate.



