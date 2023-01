NFT : Le Wash Trading est à son apogée

Non Fongible Token

Avant de commencer, révisons rapidement les enjeux entourant cette technologie. Pour faire simple et résumé, un NFT n’est pas interchangeable, et au même titre que toutes les œuvres d’arts, ils ne se valent pas. Chaque NFT est différent car unique, chacun ayant un certificat numérique inscrit sur une blockchain. De plus, en reposant sur la technologie de la blockchain, ils profitent de ses caractéristiques uniques, à savoir la traçabilité et son aspect infalsifiable. Autrement dit, n'importe qui en ligne peut partager une photo d'un tableau célèbre, cela ne signifie pas qu'il en est le propriétaire. La signature permet de montrer que l’on est l’unique possesseur, et encore une fois grâce à la blockchain, tout le monde peut voir que le NFT vous appartient. Par exemple : une réplique du célèbre tableau de La Joconde n’a pas beaucoup de valeur. Ce qui fait que le tableau a de la valeur est bel et bien le consensus autour de la signature de Leonardo De Vinci.

Malheureusement, malgré les caractéristiques précédemment citées, et comme pour beaucoup d’autres actifs, la manipulation de marché ne fait pas exception dans l’espace des NFT. Autrement dit, de nombreuses personnes essayent de manipuler le prix des ces actifs numériques par ce que l’on appelle le “wash trading”.

Wash Trading à la sauce NFT

Wash Trading est un terme utilisé en finance, qui fait référence au processus d'achat et de vente d'actifs pour créer un signal de marché trompeur.

“Le trading fictif est un processus par lequel un trader achète et vend un titre dans le but exprès de fournir des informations trompeuses au marché. Dans certaines situations, les transactions fictives sont exécutées par un trader et un courtier qui sont de connivence, et d'autres fois, les transactions fictives sont exécutées par des investisseurs agissant à la fois en tant qu'acheteur et vendeur du titre.” Investopedia.

Bien évidemment, le wash trading est illégal aux États-Unis depuis le Commodity Exchange Act (CEA) de 1936, mais les cryptos et les NFT, étant des actifs numériques uniques et récents, existent en dehors de ce cadre. Les wash traders ont pleinement profité de cette absence de réglementation dans le domaine des cryptomonnaies et des NFT, certains estimant même que le wash trading représente la grande majorité du volume des échanges au comptant de bitcoins.

Dans le cadre des NFT, les "wash trades", c'est-à-dire les transactions où l'acheteur et le vendeur d’un NFT sont identiques ou de connivence, sont beaucoup plus répandues sur le que ce que l'on pensait. Cela permet aux escrocs de créer une illusion de liquidité et de manipuler la valeur marchande sous-jacente. Une manipulation qui aboutit à attirer les investisseurs sur un actif faussement échangé et donc se faire plumer à la sauce non fongible avec un actif qui a été artificiellement gonflé. Autrement dit, le dernier acheteur pense faire une bonne affaire en achetant un NFT, pour parfois plusieurs milliers de dollars, alors qu'en réalité il ne vaut rien et personne n'en veut.

Les “Wash Traders” participent aux tendances suivantes pour manipuler l'industrie :

Acheter un NFT pour stimuler une demande artificielle pour un projet.

Gonfler artificiellement des transactions en achetant et en vendant des actifs entre des portefeuilles appartenant au même propriétaire.

Collecter des récompenses en utilisant des actifs qui ont plus de valeur que les frais de transaction.

Ces pratiques ont créé un environnement dangereux et injuste pour les investisseurs et les collectionneurs. C'est une forme de commerce fictif, c'est-à-dire de manipuler le marché en donnant l'impression qu'il y a plus d'activité qu'il n'y en aurait de manière organique. Le commerce fictif peut être utilisé pour stimuler la demande d'un actif financier ou pour dissimuler de l’argent provenant d'activités illicites par exemple.

Dans le marché des NFT, les plateformes ont misé sur les récompenses en cryptomonnaies pour les traders actifs afin d'attirer leur attention et gagner des parts de marché. Cette situation est idéale pour les "wash traders", qui peuvent simplement échanger les NFT entre leurs propres portefeuilles et recevoir des récompenses en cryptomonnaies pour chaque transaction. C'est un profit sans risque tant que la valeur des récompenses est supérieure aux frais de transaction.

2022 : l’explosion du Wash Trading de NFT

Dans le graphique ci-dessous, vous visualiserez la part des transactions organiques en gris clair (qu’on pourrait qualifier d’authentiques, de véritables transactions) par rapport à celle associée au wash trading en noir (la manipulation de marché).