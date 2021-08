NGen annonce un défi de fabrication automobile zéro émission de 40 millions de dollars

HAMILTON, Ontario, 12 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fabrication de prochaine génération Canada (NGen), l'organisation sectorielle qui dirige la Supergrappe de la fabrication de prochaine génération du Canada a annoncé un appel de projets dans le cadre d'un nouveau programme défi visant à positionner le Canada pour réussir dans la transition mondiale vers les véhicules zéro émission (VZE). NGen investira 20 millions de dollars dans des projets avec une contrepartie de 50 % de l'industrie, ce qui entraînera 40 millions de dollars de nouvelles dépenses d'innovation.



L'industrie automobile subit la transformation la plus importante de son histoire alors que les fabricants et les consommateurs se tournent vers les VZE. La production nord-américaine de composants de groupes motopropulseurs traditionnels devrait diminuer considérablement d'ici 2030. La production de composants de groupes motopropulseurs EV, d'autre part, devrait passer de 6 milliards de dollars américains en 2019 à 26 milliards de dollars américains en 2030, compensant en partie les pertes dans les Composants. Pour saisir les opportunités qui accompagnent cette transition, le Canada a besoin d'une stratégie bien informée et bien articulée. Agir autrement, c'est risquer d'être relégué au second plan de l'industrie automobile mondiale.

« La fabrication de pointe est la clé pour libérer le potentiel du Canada sur ce marché concurrentiel à l'échelle mondiale », déclare John Laughlin, directeur de la technologie, NGen. « Les nouvelles capacités de production doivent être à la pointe de la technologie, les plus efficaces, de la plus haute qualité et les plus vertes si nous voulons entrer sur ce marché, gagner des parts de marché et rester compétitifs. »

« Le Canada est sur le point de tracer une nouvelle voie dans les automobiles à technologie de pointe à zéro émission du futur », a déclaré Flavio Volpe, président de APMA. « Le financement de NGen est une autre flèche pointue dans le carquois des entreprises qui ont les gens et les idées pour nous conduire jusqu'en 2035 et au-delà. »

Ces opportunités appartiennent à des catégories clés telles que :

Fabrication VZE . La meilleure façon pour le Canada de participer à cette révolution des transports et de la mobilité est peut-être d'obtenir des mandats pour assembler des VZE, y compris des véhicules de tourisme, des autobus et des camions lourds. Ces mandats ont un impact économique élevé et aident à sécuriser de grandes parties de la chaîne d'approvisionnement automobile. Le Canada est dans une meilleure position aujourd'hui qu'il y a un an à la suite des annonces récentes de Ford, GM et Lion Electric, mais il reste encore un long chemin à parcourir pour obtenir des mandats supplémentaires de fabricants établis et émergents.



Systèmes et composants VZE. Le Canada abrite une chaîne d'approvisionnement automobile bien développée qui comprend des entreprises compétitives à l'échelle mondiale comme Magna, Linamar et Martinrea et des centaines de PME innovantes capables de produire des moteurs, de l'électronique de puissance et d'autres systèmes et composants de VE. Il est essentiel de soutenir ces entreprises alors qu'elles adoptent les dernières technologies de fabrication de pointe pour fabriquer des systèmes et des composants de VE.



Piles. Le Canada a l'occasion de tirer parti de sa richesse de ressources naturelles et de connaissances pour développer la chaîne d'approvisionnement de batteries de véhicules électriques la plus avancée au monde sur les plans environnemental, social et technologique et la plus intégrée verticalement. Cette ambition se concrétise grâce aux efforts de collaboration des sociétés minières, des fabricants et d'un réseau diversifié d'autres parties prenantes des secteurs privé et public.



Les années à venir définiront le rôle du Canada dans cette transformation. En s'appuyant sur nos forces en matière de recherche, de technologie et de fabrication, la création de nouveaux matériaux et composants, ainsi que des pratiques de fabrication, des processus et des technologies de pointe, promettent de nombreuses nouvelles opportunités commerciales et d'investissement. Ils auront également de nombreux impacts sociaux et environnementaux positifs, réduisant les émissions de GES, de particules et de COV, créant des matériaux durables, réduisant la dégradation des sols et l'utilisation de l'eau, améliorant la gestion de l'énergie et réduisant l'empreinte de la fabrication, ce qui améliorera la position des entreprises canadiennes dans les chaînes d'approvisionnement automobile du futur.

Au cours des prochains mois, NGen publiera les résultats d'une étude collaborative du paysage ZEV au Canada réalisée en collaboration avec Porsche Consulting, le Trillium Network for Advanced Manufacturing, et le APMA.. Cette initiative aidera à développer une compréhension des opportunités et des risques associés à la transition vers les VZE. De plus, et c'est important, il fournira une feuille de route et un échéancier pour aider les fabricants au Canada à déployer des technologies de fabrication de pointe pour tirer parti de cette révolution dans les transports et jouer un rôle de premier plan dans l'industrie automobile de l'avenir.

À propos de NGen – Fabrication de prochaine génération Canada

NGen est l'organisation à but non lucratif émanant du secteur industriel qui dirige la Supergrappe de la fabrication de pointe du Canada. Son mandat est d'aider le Canada à se doter de capacités de fabrication de pointe de calibre mondial au profit des Canadiens. NGen s'efforce de renforcer la collaboration entre ses membres, lesquels regroupent plus de 3 900 fabricants, entreprises technologiques, centres d'innovation et chercheurs. NGen fournit également du financement et du soutien commercial aux initiatives dirigées par l'industrie qui visent à concevoir, à appliquer ou à mettre à l'échelle des solutions de fabrication transformatrice au Canada en vue de leur commercialisation sur les marchés mondiaux.

