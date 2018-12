NHK s'associe à Eutelsat dans le cadre du lancement de la première chaîne en 8K au monde

La chaîne BS8K du groupe audiovisuel public japonais a diffusé des contenus en 8K en direct du Vatican, via le satellite EUTELSAT 12 West B

Regulatory News:

NHK, le groupe audiovisuel public japonais, s'est associé à Eutelsat Communications (Paris:ETL) pour lancer la première chaîne de télévision en 8K au monde, BS8K. Avec cette nouvelle chaîne qui a émis le 2 décembre en direct depuis le Vatican vers Tokyo, grâce à une transmission sur le satellite EUTELSAT 12 West B effectuée via une station mobile de M-three Satcom, NHK innove dans la diffusion en 8K par satellite.

Pour relever ce défi technique, NHK s'appuie sur la modulation DVB-S2X, sur 16APSK et sur l'encodage HEVC. Les images en résolution 7680×4320 pixels, soit 33,3 millions de pixels par image, sont tournées à 60 images par seconde dans l'espace colorimétrique BT2020, avec une profondeur de couleur de 10 bits (1 milliard de couleurs) et une plage dynamique étendue HLG (Hybrid Log Gamma), combinées avec des canaux audio 22.2.

BS8K propose des diffusions en 8K Ultra HD de grands événements sportifs et culturels, de musées et de paysages naturels, pour une expérience entièrement immersive avec 12 heures de programmation par jour. La chaîne permet d'expérimenter plus avant la diffusion en format 8K avant son déploiement à grande échelle pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo en 2020.

Gerry O’Sullivan, Vice-président exécutif de la Business Line Télévision et Vidéo chez Eutelsat, déclare : « Eutelsat a toujours été un pionnier de la diffusion de formats HD et Ultra HD depuis leur création, et cette diffusion confirme le rôle unique de la technologie par satellite pour la transmission de signaux en 8K. Nous sommes ravis de travailler avec des clients tels que NHK, qui vont plus loin en matière de diffusion audiovisuelle pour offrir aux téléspectateurs la meilleure expérience possible. »

