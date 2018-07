Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Nielsen a annoncé le départ, avant la fin de l'année, de son directeur général (CEO) Mitch Barns. Un processus de recrutement de son successeur va être lancé. Par ailleurs, James Attwood, actuel président du Conseil d'administration de la société, a été nommé président exécutif. Par ailleurs, le Board de Nielsen a lancé une revue stratégique de son segment Achat. Troisièmement, Nielsen a révisé à la baisse ses prévisions de résultats annuels. Il vise désormais un bénéfice par action compris entre 95 cents et 1 dollar et un chiffre d'affaires en baisse de 1% environ.Sa précédente guidance était d'un bénéfice par action compris entre 1,50 et 1,56 dollar par action et d'un chiffre d'affaires en croissance de 3% à changes constants.Enfin, la société a vu son bénéfice net du deuxième trimestre reculer de 45% à 72 millions de dollars ou 20 cents par action. En données ajustées, il ressort à 32 cents. Le chiffre d'affaires trimestriel de Nielsen a augmenté de 0,2% (-0,7% à changes constants) à 1,64 milliard de dollars. Le consensus était de 37 cents par action et de 1,71 milliard de dollars.En pré-Bourse, le titre Nielsen dévisse de près de 18%.