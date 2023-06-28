Nielseniq\u0020D\u0027advent\u0020Sur\u0020Le\u0020Point\u0020D\u0027obtenir\u0020L\u0027approbation...EXCLUSIVIT\u00C9\u0020\u002D\u0020LE\u0020GROUPE\u0020NIELSENIQ\u0020DEVRAIT\u0020OBTENIR\u0020L\u0027AUTORISATION\u0020DE\u0020L\u0027UNION\u0020EUROP\u00C9ENNE\u0020POUR\u0020RACHETER\u0020GFK\u0020SOUS\u0020R\u00C9SERVE\u0020DE\u0020LA\u0020VENTE\u0020DE\u0020L\u0027UNIT\u00C9\u0020GFK,\u0020SELON\u0020CERTAINES\u0020SOURCES\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020...