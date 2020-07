NIKKEI : A Tokyo, l'indice Nikkei finit en baisse de 0,44%

La Bourse de Tokyo a fini en baisse mardi au lendemain d'une séance en nette hausse, la chute sans précédent des dépenses des ménages l'emportant sur les espoirs d'une reprise économique rapide. L'indice Nikkei a perdu 0,44% à 22.614,69 points et le Topix, plus large, a cédé 0,38% à 1.571,10 points.

Le Nikkei avait gagné plus de 1,8% lundi grâce aux espoirs de redressement économique et d'une augmentation des mesures de soutien monétaire et budgétaire mais la statistique du jour a eu raison de cet optimisme.

Les dépenses des ménages japonais ont chuté en mai à leur rythme le plus important depuis la création de cette statistique, en 2001, alors que les consommateurs ont suivi les appels au confinement formulés par les autorités dans le but de lutter contre la crise sanitaire liée au coronavirus.

Les dépenses des consommateurs ont reculé en mai de 16,2% en rythme annuel contre -12,2% attendu par le consensus et -11,1% le mois précédent.

La grande majorité des secteurs ont fini dans le rouge comme la sidérurgie (-1,31%) et le banques (-1,17%).

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).

(Service Marchés)