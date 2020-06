La Bourse de Tokyo a légèrement rebondi mercredi après les prises de bénéfices de la veille pour se rapprocher d'un pic de trois mois et demi touché lundi.L'indice Nikkei a gagné 0,15% à 23.124,95 points au terme d'une séance longtemps indécise et le Topix, plus large, a pris 0,23% à 1.624,71 points.

La prudence avant les annonces de la Réserve fédérale a freiné la progression des indices.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).

(Service Marchés)